OBRAZEM: Elegance nemusí být nudná a smyslnost vulgární

Slovenská zpěvačka Mista, jejíž taneční hity CaSh Out, Never Hide či Rock It uspěly i v zahraničí, nafotila ještě před svým turné provokativní snímky, v nichž ukazuje, že elegance, extravagance a smyslnost jdou propojit a že se nemusíte vzdát ani jedné z nich.

Modely od kubánského návrháře Osmanyho Laffity předvádí ve zcela novém světle. Černé koktejlky přestávají být nudné a okoukané, úzká sukně dostává sexy nádech a opulentní zlato nepostrádá eleganci. Nechte se inspirovat, jak dát základních prvkům dámského šatníku nový náboj.