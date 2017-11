Soutěžící v Miss Peru neuvedly míry, ale údaje o násilí na ženách

„Mé jméno je Camila Canicobaová a zastupuji Limu. Mé míry jsou 2 202 žen zavražděných v naší zemi za posledních devět let,“ uvedla první soutěžící.

Následovalo dalších 22 kolegyň a další statistiky: 25 procent dívek, které jsou sexuálně zneužívány ve školách, 65 procent žen s vysokoškolským titulem napadených svými partnery, přes 70 procent Peruánek čelících pouličnímu obtěžování nebo fakt, že v Peru každých deset minut v důsledku sexuálního vykořisťování zemře dívka.



Soutěž vyhrála dívka, která se představila následovně: „Jmenuji se Romira Lozanová a zastupuji konstituční provincii El Callao. Moje míry jsou 3114 žen obětmi obchodování s bílým masem zaregistrováno od roku 2014.“

Protest během slavnostního večera byl plánovaný. Při představování či pózování v plavkách organizátoři na plátno za pódiem promítali fotografie obětí sexuálního násilí a novinové články popisující napadení či vraždy. V části večera, ve které soutěžící obvykle popisují své koníčky a ambice, se v úterý diskutovalo o tom, jak současný stav v Peru zlepšit.

Organizace amerických států (OAS) řadí v otázce násilí páchaného na ženách v rámci Jižní Ameriky Peru na druhou nejhorší pozici pouze za Bolívii, uvedla zpravodajská společnost BBC. Studie OSN v roce 2010 zjistila, že více než 50 procent peruánských žen během svých životů zažije závažný případ domácího násilí. Genderově motivované násilí je v Peru velkým tématem: loni v srpnu pochodovaly v Limě desetitisíce žen s cílem upozornit na vraždy v hlavním městě.

I přes netradiční charakter úterního soutěžního večera zůstala v programu promenáda v plavkách. Organizátorka soutěže Jessica Newtonová ale má za to, že tento segment ženy nedegraduje na úroveň předmětů, naopak je příležitostí, jak ženy osvobodit a ukázat, že mají právo na stejnou míru úcty, nehledě na to, co mají na sobě.

„Když se ukážu v plavkách, jsem stejně slušná jako žena, která vyjde ve večerních šatech,“ uvedla Newtonová serveru Buzzfeed.