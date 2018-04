Miss Taťána Kuchařová se oblékla do květin

Květinové vzory zdobí letos šaty, sukně, kabelky, plavky, klobouky, boty a celkový dojem mohou umocnit také květinové šperky.

Vyberte si, budou slušet i vám!

Táně se květinové vzory velmi líbí, romantickou módu zná a má ráda. Neodmítá prakticky žádný styl. "Záleží na příležitosti, kam jdu. Jediné, co zrovna nevyhledávám, je extravagance," řekla iDNES Taťána.

Jak jen to jde, dává přednost nedbalé eleganci, ležérnosti a pohodlí. "Mám ráda ženskost a dbám na to, aby model obtahoval ženskou siluetu a hlavně je vždycky důležitý pocit - to jak se v tom kterém oblečení cítím."

V barvách má jasno, nejoblíbenější jsou všechny odstíny červené. A oblíbená módní návrhářka? "Určitě Helena Habásková. Navrhuje úžasné večerní šaty i róby. Teď se chystá na svatební šaty a chce s nimi uspět příští rok v soutěži svatební šaty roku. Já bych je měla předvádět, tak uvidíme, co spolu vymyslíme," těší se Kuchařová.