Miss Sokolová: Valentýna oslavím příští víkend

A vůbec nevadilo, že některé z dívek zrovna nemají partnera, do kterého by byly zamilované, nebo mají, ale nemohly s ním ve svátek sv. Valentýna být. Třeba jako loňská Miss ČR Kateřina Sokolová.

Svátek zamilovaných si ale půvabná brunetka vynahradí se svým milým příští víkend. Vybere si tak výhru - víkendový pobyt v hotelu Westend ve Špindlerově Mlýně - ke které přišla při seznamovacím pobytu letošních finalistek Zapletalovy soutěže krásy.

"Honza je v Rakousku na horách, je skvělý snowboardista. Na zítřek si objednal vrtulník, který ho vyveze na jeden z nejvyšších vrcholů, miluje adrenalin stejně jako já," říká Sokolová o svém příteli Janu Nádvorníkovi. Na hory s ním nemohla odjet kvůli pracovním i školním povinnostem.

"Mám tady plno práce a ve škole navíc zkouškové období, ještě nemám uzavřené pololetí. Je to těžké učení, není to zrovna legrace, ale doufám, že to zvládnu."

Jan Nádvorník je student a se Sokolovou se zná už z dřívějška ze školy. Právě tento fakt považuje kráska za přednost. "Je skvělé, že mě Honza zná bez korunky, jako obyčejnou holku, a nemusím si před ním na nic hrát," míní. Před obnovenou láskou s Nádvorníkem prošla Katka vztahem s modelem Tomášem Mihulkou a závodníkem Janem Charouzem, synem podnikatele Antonína Charouze.