Miss Salačová pořádá o Vánocích den otevřených dveří

"Jelikož jsme s manželem usoudili, že dělat pět let Štědrý den pouze pro psy, kteří dostávají dárky a vyjí s námi koledy, přesahuje míru zdravého rozumu, tak pořádáme tzv. Den otevřených dveří pod heslem ´Čím víc nás bude, tím líp´. Čekám rodinu, přátele, zkrátka kohokoliv, kdo přijde," směje se kráska.



Michaela Salačová jako dýdžejka

O letošním vysněném vánočním dárku má taky jasno: chce třetího pejska.



Míša Salačová se svými naháči

"Sice už máme dva, ale myslím, že by se k nám ještě jeden vešel." Zda-li se jí její přání splní, na to si musí ještě pár dnů počkat. Trochu se ale obává, že do celé věci zasáhne manžel, a Ježíšek tak přání nevyslyší. "On není stejného názoru," povzdechla si.

A jaký nejkurióznější dárek v životě dostala? "Já pevně doufám, že ho terpve dostanu," uzavírá Salačová, která se nejvíc těší, až zasedne k vánočnímu televiznímu programu a neodlepí se od obrazovky.