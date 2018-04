Miss parlament se stala čerstvě vdaná poslankyně Jana Kaslová

Finalistky miss parlament Jana Radová, 28 (TOP 09) Absolventka právnické fakulty v současné době studuje Zemědělskou univerzitu v Praze a zároveň pracuje v americké advokátní kanceláři. Studovala krátce i na Tchaj-wanu, jejím koníčkem je sběratelství, zejména historických kočárků. Kateřina Klasnová, 32 let (VV) Šéfredaktorka stranického časopisu Pražan a zastupitelka Věcí veřejných na Praze 1. Vystudovala religionistiku a dějiny náboženství na Univerzitě Karlově. Jejím přítelem je podnikatel a sponzor VV Vít Bárta. Lenka Andrýsová, 25 let (VV) Místopředsedkyně Věcí veřejných vystudovala mezinárodní politiku a diplomacii na VŠE v Praze. Pracovala jako konzultantka, spolupracovala například i s Českým rozhlasem. Loni za VV kandidovala do Evropského parlamentu. Kristýna Kočí, 25 let (VV) Je hlavní autorkou programu Věcí veřejných a nyní vyjednává program nové vlády. Kandidovala na severní Moravě. Tři roky pracovala v Poslanecké sněmovně v oddělení komunikace, živila se i jako profesionální atletická trenérka. Nyní dokončuje magisterské studium politologie na Filozofické fakultě Karlovy univerzity. Květa Končická, 25 let (KSČM) Studuje dopravní fakultu a je zastupitelkou Pardubického kraje. Členkou KSČM je od svých 18 let, ve straně je její matka i babička. Ivana Weberová, 34 (ODS) Poslankyně za Liberecký kraj je vdaná a má dva syny. Vystudovala Právnickou fakultu Karlovy univerzity. Jako advokátka se specializovala na na občanskoprávní spory a obchodní právo.