Zpověď machisty: Budu obsluhovat královny krásy

Kdo by nechtěl prožívat, jak mu krasavice visí na rtech (tedy obrazně), když má vyhlásit vítězku? Kdo by to nepovažoval za vrchol kariéry?

Finále Miss expat Palác Hybernia v Praze, 9. ledna od 20 hod. Exotické krásky si můžete prohlédnout zde.

A jsem-li navíc lehce ironický fanda Jamese Bonda (byť spíše vodkatini než beretty), může být něco lepšího, než že krásky jsou exotické? Celý svět! Kolumbie, Kambodža, Vietnam, Gruzie…

Co dáma, to typ, to neopakovatelný osud. Ne květinky, které cudně hlásají: "Já svého přítele nikdy neopustím. Nejvíc bych si přála mír na světě pro všechny lidičky…" Ale ženy, které něco prožily a vědí, co chtějí.

Ale s trochou vážnosti: soutěž Miss expat, kterou vymyslela Dana Gregorová, není běžné závodění v kráse. V zemi, která je tak trochu rasistická, chce ukázat, že tu žijí i lidé, kteří vypadají a myslí trochu jinak než my, bílá většina. Příběhy Sheily, Šoreny, Pauly a všech dalších jsou námět pro film. Jejich krása je… námět pro film.

Mladé ženy, které hledají svůj sen v Česku. Často shodou okolností, ale přesto chtějí tady být doma.

A jedna z nich bude nejkrásnější. A já ji vyhlásím!

Popravdě řečeno, pointa je hořkosladká.

Můj sen o tom, že budu moderovat klání exotických krasavic z celého světa se sice splnil. Ale v době, kdy jsem zamilovaný do smíchovské rodačky. Takže nic.

(Pro Moravany: Smíchov je v Praze.)