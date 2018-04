Miss Blond byla pohotová

V budoucnosti se chce věnovat modelingu a hodlá dostudovat vysokou školu. To, že je blondýnka jí život ani neulehčuje, ani neztěžuje. "A víte, proč jsou vtipy o blondýnách tak jednoduché? Přece proto, aby jim rozuměly i tmavovlásky," uvedla Ježková.

Petra navštěvovala ve Znojmě sportovní školu a oblíbila si hlavně atletiku. Na vysoké škole se jí líbí to, že si může sama zvolit rozvrh a že si může rovněž vybrat z mnoha zajímavých předmětů. Nová Miss Blond mluví anglicky, německy a částečně i italsky. V únoru 2001 se stala také Vicemiss Jižní Moravy v Bsedením domě v Brně a postoupila do baráže soutěže Miss České republiky. "Dívky, které by chtěly uspět v soutěžích, by měly dopředu vědět, co od toho očekávají. Měly by zůstat přirozené," řekla Ježková.

Petra Ježková - Miss Blond 2001 CZ - se nyní připravuje na Miss Blond 2004 Internationale, jež se koná v rakouském Kűrntenu. "Zatím jsem se informovala o tom, jak soutěž v Rakousku probíhá a podle toho budou probíhat i mé přípravy," prozradila.

Talismany jsou podle ní věc, která se dá lehce ztratit, proto na ně nevěří. Ráda si někdy odpočine doma o samotě, protože jinak se pohybuje velmi často ve společnosti. Volný čas někdy zasvětí návštěvě kina, jindy se jde projet na kolečkových bruslích. V anketě, umístěné na stránkách www.missblond.cz, získala Petra Ježková 78 hlasů.

Líčení patří k důležité přípravě finalistek soutěže Finalistky pózují fotografům před obchodem s módním oblečením A ještě návštěva u kadeřníka - krásu mladých blondýnek je dobré zdůraznit Finalistky mohou být s výsledkem spokojeny Většina finalistek soutěže se může pochlubit dlouhými, blonďatými vlasy Finalistky se připravují na vyvrcholení soutěže Finalistky se připravují na vyvrcholení celé soutěže Finalistky se připravují na vyvrcholení celé soutěže O blonďaté finalistky soutěže projevili Brňané zájem Finalistky soutěže Miss Blond při prezentaci na brněnském náměstí Svobody Finalistky pózují před zavodním truckem Tatra Finalistky ve chvilce klidu před morovým sloupem na náměstí Svobody v Brně Při prezentaci finalistek Miss Blond na náměstí Svobody měly dívky často nakvap Boj začíná - finalistky vyrážejí na molo... Nejúspěšnější finalistky soutěže Miss Blond v Brně (zleva): Zuzana Luhanová, Petra Ježková a Kateřina Průšová Šťastná Petra Ježková ze Znojma si připíjí se svou matkou A takto se v brněnském Boby centru hlasovalo Soutěžící se předváděly také ve svatebních šatech I moderátor večera - herec Jan Čenský - si oblékl historický kostým Vítězný triumvirát Miss Blond - zleva: Zuzana Luhanová, Petra Ježková a Kateřina Průšová Jana Příhodová - vítězka Miss Blond International 2000 - nasazuje Petře Ježkové ze Znojma korunku Miss Blond 2001 O třech nejkrásnějších blondýnkách země je rozhodnuto Petra Ježková měla startovní číslo 3, které ji nakonec přineslo prvenství v soutěži Petra Ježková při on-line rozhovoru v redakci iDNES. Petra Ježková při on-line rozhovoru v redakci iDNES.

Mezi její koníčky patří lyžování, plavání, jóga a kreslení. Největší radost má, když lidé kolem ní jsou spokojeni a nic je netrápí. Chtěla by se naplno věnovat modelingu. Hlavně v zahraničí. Budoucnost moc dopředu neplánuje, protože se ráda přizpůsobuje novým věcem.