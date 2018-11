Snacha bere drogy, rodí a děti končí u prarodičů. Teď mají nový domov

„V první chvíli jsem řekla ne. Měla jsme strach že od plenek už to nezvládnu,“ přiznala v televizním pořadu Mise nový domov babička Helena. „Snacha neměla pro vnučku přichystáno absolutně nic.“

I když původně plánovali cestovat, chodit do divadla a kina, láska k vnučce nakonec zvítězila a Juchelkovi přijali Evelínku za vlastní. Ta jim teď říká mami a tati. Jenomže tím to neskončilo.

Helena s Erichem se postupně dozvěděli, že jejich snacha rok před tím porodila jiné dítě, Honzíka, kterého okamžitě dala k adopci a nikdo neví, kde miminko je. „Dozvěděli jsme se, že se narodil na autobusové zastávce, přijela sanitka a vůbec nevíme, co s ním je.“

„Víš, jaké to je tři dny nejíst?“

A ke všemu je jednoho dne Helenin syn požádal o hlídání Jakuba (9) a Matyáše (6), starších bratrů malé Evelíny.



„Spolu s nimi předali manželovi krabici s jejich rodnými listy a zdravotními průkazy. Manžel mi tenkrát řekl: Heli, oni se jich zbavili,“ vzpomíná Helena. Kluci u nich už zůstali a postupně se od nich dozvěděli strašlivé věci. „Rodiče se o mě vůbec nestarali, měl jsem hlad a taťka k nám moc nechodil domů,“ plakal malý Jakub.



Kluci byli věčně sami doma a stávalo se, že několik dnů nic nejedli. „Jakub mi před rokem položil otázku, která mi hodně zní v uších,“ svěřila se Helena. „Babičko, víš jaké to je tři dny nejíst? Když jsem řekla, že nevím, pokračoval: Víš, jak mě potom bolely ručičky? Pak mi babička Ivanka přinesla tři rohlíky. Já jsem je spapal, ale pořád mě ty ručičky tak bolely.“

Vyšlo najevo, že Helenin syn a jeho žena propadli drogám a nedokážou se o děti postarat. Mezitím se však narodila další dcerka Rozálka a Juchelkovi stáli před další volbou. Jenomže jejich starý dům byl v havarijním stavu, peníze na opravy došly a oni i s dětmi museli jít do nájemního bytu, kam už by se s dalším dítětem nevešli. I finančně by byl takový krok nezodpovědný.



„Měla jsem chuť sbalit děti a jít bydlet na chalupu, kde je to jen napůl obyvatelné, ale manželův stav a finance byly hrozné. A když nás sociální pracovnice ujistila, že Rozálka půjde do opravdu dobré rodiny, rozhodli jsme se, že si ji nevezmeme,“ líčí situaci Helena. S novými rodiči jsou v kontaktu.

Jenže, jak se k nim doneslo, snacha je už pošesté těhotná a Juchelkovi se děsí, co bude dál. „Chceme s manželem udělat maximum, aby byly děti šťastné a spokojené a hlavně aby byly spolu,“ říká zdrcená Helena, která nepřestane být milující matkou svého dospělého syna, i když jeho chování nechápe.

Matyáš dostal dres od Milana Baroše

Projekt Mise nový domov rodinu vybrala, aby jí dala naději, že vnoučata prožijí i přes nešťastný start do života spokojené dětství.

Parta dělníků v čele s Pepinem a moderátorkou Terezou Pergnerovou zrekonstruovala za pár dní celý dům včetně rozestavěné půdy. Vznikl nový obývací prostor s krbovými kamny, kuchyň s nejmodernějšími spotřebiči a plnou lednicí, ložnice prarodičů, pokoj pro Evelínku, velká koupelna s pračkou i sušičkou a komora, kam se vešla zbrusu nová kola pro každého člena rodiny.

V patře po rekonstrukci svůj prostor našli oba kluci a ještě zbylo místo pro další pokojík pro případného dalšího nocležníka. Jakub, který se zajímá o kaligrafické písmo, našel u své postele celou abecedu v gotickém stylu, Malý fotbalista Matyáš se radoval z opravdové branky a podepsaného dresu, který mu věnoval fotbalista Milan Baroš. Pomáhat s rekonstrukcí přijely i Erichovy tři už dospělé děti a nejmladší dcera uvařila pro celou partu guláš.

Díky moderátorce Tereze se mohla paní Helena setkat i se synem, který se schůzkou souhlasil pod podmínkou, že kamery u toho být nesmějí. „Jsem ráda, že jsem mohla syna vidět. Je to můj syn a vždycky bude, ale jsem z toho v rozpacích, je mi to všechno strašně líto. Ukazovala jsem mu video, kde má Evelínka svoje první taneční vystoupení. To se rozplakal a řekl, že už nechce nic vidět a že chce jet domů,“ vylíčila Helena průběh setkání.

Dojetí dospělých a radost dětí nebrala po jejich návratu domů konce. „Po tom všem, co jste pro nás udělali, si dokážu představit, že bychom přijali další dítě, které je možná na cestě,“ slíbila dojatá Helena.