Manžela jí zabil autobus, s pěti dětmi skončila u rodičů. Začíná znovu

Tereza Dlouhá žije s pěti dětmi v panelákovém bytě u rodičů na 55 čtverečních metrech v Zábřehu na Moravě. Postelí je tu pro tolik lidí málo, nábytek je zdevastovaný a navíc je Terezina maminka vážně nemocná.

Přesně před třinácti lety bylo všechno jinak. Tereza se od rodičů odstěhovala za svou velkou láskou Michalem a věřila, že ji čeká šťastný život. „Po dvou týdnech mi koupil zásnubní prstýnek a denně mi kupoval růže. Po roce jsem s ním otěhotněla a narodila se první dcera Hanička,“ vzpomínala Tereza na začátku pořadu Mise nový domov. Když otěhotněla znovu, konala se svatba. Pak přišly smutné Vánoce.

„Bylo před Vánocemi a manžel začal chodit z práce podrážděný. Začaly kolovat zvěsti o tom, že se u nich bude propouštět. Bál se, že nezvládneme všechno splácet včetně hypotéky. Bál se, že se o nás nepostará. Poprosila jsem ho, jestli bychom se nešli projet, že to v klidu probereme, vyčistíme si hlavu,“ vyprávěla Tereza a do očí se jí co chvíli draly slzy.



Děda (63) upřesnil její vzpomínky: „Jeli nakupovat dárky a na kruhovém objezdu u Lanškrouna se srazili s autobusem.“

Jediné, co si Tereza pamatuje, je, jak si sedala do auta. „Pak už si nepamatuju vůbec nic. Když jsem se probudila, měla jsem okolo sebe sestřičky, které mi nebyly schopné ani říct, kde mám zbytek rodiny,“ svěřila se Tereza, která si svůj nápad na výlet dodnes neodpustila a tragédii si dává za vinu.

Když se v nemocnici probrala, dlouho nevěděla, co je s jejím manželem a dcerou Haničkou. „Měla velký otok mozku, tři dny byla na přístrojích, oživovali ji. Nejhorší šok jsem zažila, když jsem viděla ten její rozřezaný a sešitý obličej. Dodnes má jizvu, která mi tu tragédii každý den připomíná.“

Tereza mezitím porodila druhou dcerku. Denně chodila za manželem do nemocnice a viděla ho nehybného ležet na lůžku a doufala, že se jednoho dne probudí. Přinesla mu ukázat malou Karolínku, ale Michal stále bojoval o život.

„Když jsem ho viděla na těch hadičkách, nemohla jsem ho ani poznat, bylo to hodně těžké. Když byl holčičce rok, zavolali nám z nemocnice, že manžel zemřel. Už jsem to tušila den před tím, když jsem za ním byla. Byl už napojený na všech přístrojích a byl strašně studenej,“ vzpomínala Tereza.

Objevil se Mirek

Se smutkem se i s dětmi schovala v bytě, který si s manželem pořídili na hypotéku. Pak se objevil Mirek, který jí s truchlením pomohl a narodily se další tři děti.

„Mirek začal po druhém dítěti pít a byl čím dál agresivnější,“ uvedl dědeček, Terezin otec a obě holky se přidaly: „Když Hanka dostala pětku, lískl jí jednu a musela dělat třeba 50 kliků,“ vyprávěla dnes už devítiletá Karolína. „Když jsem něco udělala špatně, musela jsem klečet a mít na ruce třeba plácačku, aby mi nespadla.“

Své si s otčímem zažila i dnes jedenáctiletá Hanka. „Nadával mi, řval po mně, pak mě začal mlátit. Chodila jsem do školy s modřinama.“

Tereza vnímala každou jeho facku jako trest za tu nešťastnou dopravní nehodu. Mirkovo chování tak dlouho tolerovala včetně toho, že příjmy utrácel za alkohol a jí chyběly peníze nejen na splácení hypotéky, ale i na základní potraviny. Nakonec se musela obrátit na své rodiče.

„Věděla jsem, že mají stovku na den a za nimi já přišla, že nemám malému na sunar ani na jídlo. Bylo to strašné ponížení. Měli sami málo, ale z posledního by se rozdali,“ vylíčila situaci Tereza.

Její rodiče věděli, že pomoct musí. „Přece nenechám vnoučata nebo dceru živořit,“ prohlásil děda. Pomoc prarodičů zachránila děti i Terezu před hladem, ale byt musela prodat v exekuci. Mirka opustila a sháněla jiné bydlení. Na nový byt však peníze nestačily a pronájem mamince s pěti dětmi prý nikdo dát nechtěl. Nezbylo, než se nastěhovat k rodičům.

Nový domov v podnájmu

Parta stavařů s moderátorkou Terezou Pergnerovou stála před těžkým úkolem. Zrekonstruoval vybydlený byt Tereziných rodičů tak, aby v něm všech osm členů domácnosti našlo kousek soukromí a klidu, se ukázalo jako neřešitelný problém. Proto se Mise rozhodla pronajmout jiný vybydlený panelákový byt 2+1 s balkonem a Tereze a dětem dopřát soukromí v podnájmu.

Rekonstrukce mohla začít a celá rodina si mezitím užila pár dní volna. Prarodiče navštívili wellness. Plno zážitků měla i Tereza s dětmi. Jeden den s nimi a s oblíbenou dívčí kapelou svých dcer strávila v obřím zábavním parku.

„Byla jsem moc šťastná, když jsem viděla holky se smát. Nejvíc mi tu chyběl můj manžel,“ prohlásila Tereza.

Když se po týdnu Tereza i s dětmi vrátila domů, čekalo ji velké překvapení. „Vůbec jsem nečekala, že budeme mít svoje bydlení a nebudeme se mačkat u babičky s dědou. Teď si budu moct pozvat na návštěvu i Marcelku, svou nejlepší kamarádku od školky.

Velkou radost Tereze udělala zaplněná lednička, zaujala ji televize přes celou zeď a rozkládací pohovka. Největší radost měla z toho, že má každé z dětí svou vlastní postýlku a hlavně stoleček. „Jediné, co mi chybí, je manžel. Měl by z toho obrovskou radost. Vážím si, že nás do Mise nový domov vybrali,“ opakovala.

Haničce ještě na závěr moderátorka Pergnerová slíbila, že ji vezme na operaci, která odstraní jizvu z tváře.

„Doufám, že se odlepíme ode dna a začneme žít šťastněji a nic špatného nás už nepotká,“ těšila se pětinásobná maminka na lepší budoucnost.