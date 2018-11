Stísněné bydlení, kde šlo o život. Mise pomohla Šárce a třem dětem

Že je její manžel Roman chronický lhář a ke všemu extrémně nezodpovědný, zjistila Šárka už rok po svatbě. Trpěl tím, že rodinu nedokáže zabezpečit, a tak lhal a jeden dluh lepil dalším.

„Začal jsem podnikat a byly nějaké větší peníze, než jsem byl zvyklý, tak jsem si jich začal užívat. Pak už jich nebylo tolik, kolik bych potřeboval, tak jsem si občas něco půjčil, tak vznikly dluhy,“ vysvětlil v pořadu Roman.



Šárka si dodnes vyčítá, že manželovy problémy dlouho neviděla. Slepě mu důvěřovala, i když si místo izolace tajně pořídil notebook, i když dveře musely jít stranou a sám se radoval z drahého mobilu. Až katastrofální stav domku a zdraví dětí jí otevřely oči.

„Zplesnivěla dětská postýlka, matrace, hračky. Byla jsem na sesypání. Vytáhli jsme z pokojů to nejnutnější a polystyrenem zaslepili dveře. Od té doby jsme do těch místností už nevkročili,“ vyprávěla maminka tří dětí moderátorce pořadu Tereze Pergnerové.



Šárka dřív pracovala v sociálních službách pro osoby s postižením. Teď se živí jako švadlena, šije zejména sortiment pro nejmenší: zavinovačky nebo peřinky do kočárků. Naštěstí se jí podařilo včas nechat dům přepsat na sebe, takže exekutor na něj už nemohl.



Dcera se chtěla raději zabít

Televize se s pomocí partnerů pořadu rozhodla Šárce a jejím dětem Kláře, Marii a Liborovi pomoci. „Shnilé části domu se začaly rozpadat a na opravu nezbyly peníze. Táta nakupoval za peníze a půjčoval si a zadlužoval se,“ vylíčila Šárka a dodala, že ona i děti už nečekají, co je v životě potká hezkého, ale jen čekají, co je zase srazí dolů. „Bojíme se všeho dobrého, protože víme, že všechno dobré musí být po zásluze náležitě potrestáno.“

Ztráta soukromí se podepsala i na psychickém stavu nejstarší dcery Kláry, která měla dokonce sebevražedné myšlenky.

„S Romanem jsme přátelé. Kdykoliv sem přijde, tak si vnitřně přeju, aby mě objal. Neřeknu mu to a nikdy se k němu nepřitisknu, ale patříme k sobě,“ přiznala Šárka. „Strašně bych si přála, aby se nestalo to, co se stalo, abychom byli zase rodina, ale o deset let dřív.“

I když i dětem táta chybí, mají i praktičtější přání. Každý by chtěl svůj pokoj. „Půjdu na zedníka a pak to tady postavím,“ slíbil Libor, ale na rekonstrukci nemusel čekat tak dlouho.

Každé dítě má svůj pokoj

Parta řemeslníků pod vedením Pepina se postarala o kompletní rekonstrukci domku, přestože na začátku to vypadalo, že ruinu rekonstruovat nepůjde. „Takový dům doporučujeme raději zbourat,“ konstatoval Pepino.

Ale podařilo se, dokonce včetně zahrady, takže rodina se po týdnu mohla vrátit prakticky do nového. Na stavbě pomáhal i táta Roman, i když při návratu rodiny, kterou vítala v novém domově celá ves, se držel stranou. „Necítí se na to,“ sdělila rodině moderátorka.

Každé dítě má teď v podkroví vlastní pokojíček, dole vznikl obývák, kuchyň, koupelna dostala novou podobu a přibyla šicí dílna pro Šárku.

„V době rekonstrukce splnila televize mamince i jejím dětem jejich sny. Nejmladší Maruška se projela na koni, Klárka navštívila módního návrháře Osmanyho Laffitu a spolu s ním si navrhla šaty, které na ni pak čekaly v jejím novém pokojíčku. Libor má rád motorky, a tak ho svezla parta motorkářů, kteří přijeli na stavbu pomáhat.



Nadšená a dojatá rodina se vrátila do svého domova, který se proměnil k nepoznání. A aby mohli začít v novém znovu a lépe, věnovala jim navíc realitní kancelář MM reality 120 tisíc, které jim chyběly ke konečnému zaplacení všech závazků a dluhů.