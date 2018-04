Manžel i dcera se zabili, Heleně zůstala vnoučata. Mise jim pomohla

Všichni bydlí v chátrajícím domě v obci Bukovec na hranici s Polskem.

Syn paní Heleny ani jeho partnerka nezvládli výchovu obou dětí. Ty napřed žily odděleně, každý s jedním z rodičů. „Syn se nejdřív staral, pak už ne, byl tam alkohol,“ přiznala v pořadu paní Helena a dodává, že teď jezdí s kamionem po světě a o děti se starat nemůže.

„Hrozilo, že by mohly být umístěny do dětského domova, tak jsem si je vzala do pěstounské péče a od té doby jsem s nimi,“ svěřila se babička, která se musela vyrovnávat také se sebevraždou manžela a před rokem ještě s tragickou nehodou, při které zemřela její pětačtyřicetiletá dcera.

Vnučka Ráchel studuje druhým rokem na kadeřnici a svou babičku má moc ráda.

„Bydlela jsem u mamky, ale protože chodila večer ven a nechávala mě doma samotnou, tak sem utíkala k babičce jako domů,“ vzpomíná na rané dětství. Jejím snem je bydlet v Praze a mít tam svoje kadeřnictví.

„Babičku mám strašně moc ráda, za to, že se o nás stará. Kdybychom ji neměli, tak bychom nebyli tady, ale v dětském domově,“ vysvětlila a dodala, že Misi zařídila ona. „Dozvěděla jsem se o té šanci od jedné paní, a tak jsem babičku přemlouvala, aby řekla, že jo. Chtěla bych, abychom měli hezký domov a byli všichni spolu.“

Ráchel napsala babičce dopis

Po smrti dcery na tom byla paní Helena špatně zdravotně. „Snažím se z toho vyhrabat,“ říkala a nemohla uvěřit, že si jejich rodinu televize do svého pořadu vybrala.

Rekonstrukce bydlení se tradičně ujal stavební tým Tomáše Mareše a o spokojenou dovolenou v Praze a zážitky se babičce a její vnučce postarala moderátorka Tereza Pergnerová. Vnuk Gabriel zůstával po celou dobu rekonstrukce doma a před kamerami se téměř neukázal.

Mezitím, co se pět dní bouralo stavělo, malovalo a zřizovalo, paní Helena s Ráchel navštívily zákulisí televize a vyzkoušely si pod vedením moderátorky Kristiny Kloubkové číst „zprávy“. Ráchel napsala babičce dojemný dopis, který si překvapená Helena přečetla ze čtecího zařízení.

Ráchel se nejvíc líbilo na exkurzi u kadeřníka Libora Šuly, který jí nabídl dokonce letní stáž. Večer se obě s průvodcem Jakubem Kohákem zúčastnily natáčení soutěže Tvoje tvář má známý hlas. Než se mohly vrátit do svého nového, moderního domova, čekala je ještě masáž.

Pak už se jen radovaly z nového bydlení a když se přišel podívat i Gabriel, objali se a ujistili o vzájemné lásce.