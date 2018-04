Koupelna bez teplé vody a všude zima. Mise pomohla tátovi s malým synem

Julián Tříska bydlí v Kopidlnu v polorozpadlém domku bez topení a teplé vody. Oba rodiče mu zemřeli a po smrti matky, když byl Matyášovi rok, propadl alkoholu a drogám.

„Když jsem potkal přítelkyni, chtěl jsem, aby u mě bydlela, aby přestala brát drogy, šla do práce a vedla normální život. Jenže pak mi zemřela máma, Matyášovi byl rok a já začal do drog padat s ní,“ vzpomíná Julián a vedle něj poskakuje, běhá a směje se malý rošťák.

„Já mám tátu strašně rád, je to nejlepší táta na světě. Táta se o mě hezky stará,“ hlásil se o slovo Matyáš.

Pak prý přítelkyně poznala Juliánova kamaráda. „Začala se s ním hodně paktovat a jezdit k němu, i přesto, že jsem si to nepřál. Sama si i ubližovala. Dokonce jsem na ni zavolal i rychlou, aby ji odvezli do blázince, protože byla nepříčetná. Mlátila se a Matyáš to viděl,“ vypráví na kameru svůj příběh.

Pak přítelkyně zmizela i se synem. „Skončila jí mateřská. Řekla, že jde k zubaři a už se nevrátila. Zjistil jsem, že bydlí u svého táty, pak jsem se dozvěděl, že to tam nefunguje. Děda ji vyhodil, nedokázala ani vyzvedávat kluka ze školky. Pak bydleli jinde, jenže neplatila nájem, takže museli pryč. Když se chtěla vrátit k dědovi, nechtěl ji zpátky v žádném případě a protože v té době bydlela na ubytovně, kde nemohla mít syna, přivezl mi syna sem na prázdniny, aby nemusel do dětského domova,“ líčí Julián.

Kvůli synovi je ochoten udělat maximum. Už osm měsíců se nedotkl drog a po celou dobu ho sledovala sociálka a pravidelně testovala, zda je opravdu čistý. Ostatně tip pro pořad Mise Nový domov poslala do televize sociální pracovnice Barbora Černá z Charity Jičín. „Když bude mít vyhovující podmínky a bydlení, můžeme mu pomoct dostat Matýska do své péče,“ přimlouvala se za něj.

Vyhovující bydlení je šance

„Všechno podstoupím, jen abych toho kluka získal. Našel jsem si novou práci, jenže zkrácený úvazek kvůli synovi mi dá tak devět tisíc. Když poplatím složenky, elektriku, vodu a školu a něco nám zbyde na jídlo, oblečení, sem tam výlet... Ale na rekonstrukci, kterou jsem začal, už nám nic nezbyde,“ vypočítával.

Domek, v němž Julián vychovává svého syna, je pro pobyt s malým dítětem nevyhovující. Voda na koupání se ohřívá ve velkém hrnci, v domě je zima a vlhko. Pomoc s rekonstrukcí byl úkol pro Tomáše Mareše a jeho stavební tým, který má na všechno jeden týden.

Proměna zchátralého domku rychle postupovala, zatímco Julián si spolu s Matyášem užíval v Mikulově. Moderátorka Tereza Pergnerová jim zařídila let balonem a pro Juliána také zákrok u plastického chirurga, který mu zašil díry v uších.

Součástí pomoci byla i návštěva právničky Kláry Slámové, která Juliánovi poradila, jak postupovat, chce-li dostat syna do své péče. Podmínky do nového a hezkého života Julián už má, teď ten hezký život musí zařídit svému synovi.