Po autohavárii bojovala malá Viki o život. Teď má zážitky i nový domov

Těžká autonehoda změnila do té doby šťastné rodině celý život. Dceři Viktorce bylo 9 let, když ji táta, řidič kamionu, vzal s sebou na cestu do Švédska. „Táta se mnou jel a usnul a naboural. Nic si nepamatuju,“ líčí Viki havárii, po které bojovala o holý život. Televize ji teď vybrala do pořadu Mise Nový domov.