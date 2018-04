Žena rodila děti a dělala dluhy, Ján se staral. Teď může začít znovu

„Pracoval jsem v pekárně na nočních a toleroval ženiny nevěry jen kvůli rodině. Říkal jsem si, že když jsem ve dne doma, tak ať si jde, kam chce, ale když jsem jednou přišel z práce a nebyla doma a děti ležely rozmístěné v obýváku, byl to pro mě šok,“ vzpomíná Ján s slzami v očích. „Její šílenství, jak tomu říkám, začalo, když mě začala podvádět.“

Jeho manželka od rodiny opakovaně odcházela, až se jednoho dne vrátila i s dalším dítětem. Navíc dělala dluhy, tak se s ní Ján rozvádí. Všechny děti získal do vlastní péče, přestože minimálně jedno není jeho.

„Sám pro sebe nemám nic, žádný koníček. Můj koníček jsou moje děti, s nimi trávím všechno svoje volno. Kdyby po mně děti chtěly něco koupit, nemůžu, sotva s penězi vyjdeme. Honzík teď bude mít narozeniny a nemám pro něj ani na dárek.“

Osmileté Terezce se po mamince stýská. „Chtěla bych, aby se mamka vrátila, ale nevrátí se, protože je tady taťka a oni se hádají a tak se pak rozejdou. Táta je asi taky smutnej, protože nemá peníze,“ vysvětlila.

Parta stavařů v čele s Tomášem Marešem a moderátorkou Terezou Pergnerovou dostala pět dní na rekonstrukci obecního bytu, v němž rodina bydlí. Ján a děti si mezitím užívali pohodlí a vodní svět luxusního pražského hotelu.

Kromě zrekonstruovaného a nově vybaveného pronajatého obecního bytu zvětšeného díky dispozicím domu o jeden malý pokojík, čekalo v tom týdnu rodinu ještě několik dalších překvapení, například plná lednice i pětitisícový poukaz na nákup potravin nebo podpora sousedů. Ale především statečný táta od početné rodiny dostal nabídku, že nemusí rok platit nájem, aby mohl snáze splácet dluhy. Moderátorka Tereza našla na Slovensku jeho maminku a sestru, které neviděl patnáct let, pozvala ji do Čech a zorganizovala šťastné setkání.

„Je to tvůj nový start. Jsi na to připraven. Zvládneš to vůbec?“ ptala se moderátorka na závěr dojatého Jána.