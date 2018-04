Miroslava Duma: Žena ruského oligarchy prý jednou zachrání planetu

Tohle není příběh o Popelce, i když droboučká třicátnice má údajně velikost nohy 36,5. Ze skromných poměrů ovšem nepochází. Její rodiče sice do dnešního Ruska přišli z chudé oblasti na Ukrajině, ale v době průmyslového boomu rychle zbohatli na sibiřské ropě.



Víc než jen žena boháče

Ve dvaceti se ještě jako studentka mezinárodních vztahů vdala za Alexeje Michejeva, průmyslového magnáta, který je zároveň vlivnou osobností v ruské politice a zaměstnancem tamního ministerstva průmyslu. V západních médiích se o něm moc nedočtete; o jeho ženě a matce jeho tří dětí zato píše každý časopis, který má co do činění s módním byznysem.

V takovém prostředí ostatně sama začínala. Jedna z nejbohatších a nejúspěšnějších žen v módním průmyslu má kořeny v novinařině, spolupracovala s ruskými edicemi Harper’s Bazaaru, Vogue nebo Forbesu.

Ve světě ji proslavil hlavně její unikátní styl, ve kterém propojila svůj odvážný a neotřelý vkus, inspiraci ze světových týdnů módy a dostatek prostředků na kontě. Na přehlídkách, koktejlech a plesech ji módní fotografové zachycovali v Dioru, Pradě, šatech od Valentina i kabelkách Hermés, na které běžné smrtelnice čekají i desítky let.

Život v extravagantním luxusu ruské smetánky jí ale nestačil. Nechtěla být jen za královnu večírků a „módní ikonu z Východu“, jak ji označovala hlavně americká média. Nikdy prý nebyla typ, co by se dnes a denně chodil opíjet na party s ostatními manželkami boháčů.

Internetový zlatý důl

Klíčovou kapitolu svého životopisu odstartovala v roce 2011, kdy rozjela jeden z prvních on-line magazínů o životním stylu. Jmenuje se Buro 24/7 a kromě původní ruské mutace má už dalších deset, které vznikají po celém světě: od Austrálie přes Blízký Východ po Mexiko.

Miroslava Duma tehdy poprvé prokázala svou schopnost předvídat trendy a směřování nejen módního průmyslu, ale celé společnosti. Digitální média podobného typu v té době teprve začínala, dnes je z nich zlatý důl. Buro 24/7 cílí na vybíravé čtenáře a čtenářky, co si potrpí na styl a kulturu. „O Kim Kardashianové prostě nepíšeme,“ řekla Duma v rozhovoru s Vogue.

S exkluzivitou samozřejmě stoupá i cena inzerce, takže samotný magazín se jí stará o slušný příjem. Nebyla by to ale ona, kdyby nepřicházela s novými a novými nápady.

S mateřstvím přišel zájem o dětskou módu, kočárky, doplňky a hračky. A tak založila The Tot, magazín a e-shop s produkty, co jsou ohleduplné k přírodě. Duma je totiž nadšená nejen do módy a stylu, ale taky do inovativního ekologického přístupu.

Průmyslová revoluce na dosah

Právě z této posedlosti se zrodil její nejnovější podnikatelský plán. Letos na jaře, mimochodem teprve ve svých dvaatřiceti letech, založila společnost FashionTechLabs. Její hodnota činí něco přes padesát bilionů českých korun, a pokud máme věřit americkému designovému magazínu Surface, má díky ní Duma v rukou budoucnost celé módy.

Nemluvíme teď o přelétavých trendech, o zkracování nebo prodlužování sukní ani o tom, jestli příští rok v létě budeme nosit žlutou, nebo růžovou. FashionTechLabs je kombinace investiční společnosti, agentury, inkubátoru pro nápady, filantropické organizace a experimentálních laboratoří. V těch se testují ekologické a inovativní „materiály budoucnosti“ od funkčních látek s mléčným proteinem po hedvábí z pomerančových slupek.

Sama Duma se netají tím, že zbrusu nový, zatím nenápadný byznys vznikl za účelem radikálně změnit svět. Mluví dokonce o „čtvrté průmyslové revoluci“. Nové materiály prý netvoří jen pro pár vyvolených, ale pro masy.

To, co budeme možná už za několik desítek let běžně nosit, tak nebude jenom prostředek k vyjádření. Bude to součást technologického pokroku, který nám má ulehčit život a zároveň zmírnit dopad lidského chování na planetu.

Firma investovala i do sanfranciské laboratoře, kde se kultivují diamanty. Vyrábějí se v umělých podmínkách tak, aby přesně napodobily ty přírodní. Jednou je můžou nahradit a úplně tak změnit diamantový průmysl, který dnes vytváří novodobé otroky a navíc citelně škodí přírodě. I to je jeden ze snů podnikatelky, která se prý řídí heslem francouzského prezidenta Emmanuela Macrona: „Make our planet great again.“