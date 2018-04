Mirka Čejková: My ženy vneseme do Senátu ducha rozumu

16:52 , aktualizováno 16:52

Kdyby senátory volili čtenáři iDNES, Mirka Čejková by neměla šanci - alespoň tak o tom hlasujete v naší anketě. Moderátorka je ale optimistka: "Jsem přesvědčená, že my ženy dokážeme vnést do Senátu ducha rozumu a postavit ho proti partajní zaslepenosti mnohých," napsala mimo jiné v on-line rozhovoru.