Minisukně až do 40 let? Ano, věří si Britky

Před dvaceti lety přitom obvykle představoval nepřekročitelnou "hranici" pro nákup minisukně věk 33 let, píše agentura Reuters.

"Dokazuje to velkou důvěru žen v jejich těla, a podle toho se také oblékají," stojí v tiskovém prohlášení Debenhams. "Pokud bude tento trend pokračovat, není důvod pochybovat o tom, že v následující dekádě budou čtyřicátnice i čerstvé padesátnice považovat minisukně za nezbytnou součást každodenní garderoby," tvrdí autoři studie.

Od roku 2000 se prý zvýšil věk, který ženy považují za horní hranici pro nošení minisukně, z 36 na současných 40 let. Podle šetření z roku 1980 přitom byla krátká sukýnka nad kolena nevhodná pro ženy, které překročily 33 let, přičemž tento věk platil v nezměněné podobě od poloviny 60. let.

Za tímto pozoruhodným nárůstem vidí odborníci především popularitu tělesných cvičení, jež ženám dovolují udržet si skvělou postavu i ve středních letech. Další příčinou je prý i větší zastoupení žen, které žijí samy.

Studie Debenhamsu rovněž prozradila věk, kdy si dívky kupují svou první minisukni. I když tuto součást oblečení nosí již od čtrnácti, poprvé si ji samy z obchodů odnášejí až v šestnácti letech.

Sukně se mezi šestnáctým a devatenáctým rokem údajně zkracují z průměrných 46 na 36 centimetrů. Nejodvážnější se pak zdají dívky ve věku 23 let, kterým stačí kolem boků pruh látky o šířce pouhých 32 centimetrů. Minisukně o různé délce pak Britky nosí až do čtyřicítky, kdy dosáhnou průměrné délky 46 centimetrů. Pod kolena pak délka sukně poklesne nejčastěji po překročení 42 let.