Ministr Fišer je skrblík a asketa

Před nástupem nové šéfky resortu, jíž se má stát Fišerova stranická kolegyně a profesí lékařka Marie Součková, je podle mluvčího na ministerstvu klid. Fišer nadále dochází do úřadu a pracuje. "Odvedli jsme svoji práci a nemáme se za co stydět, tak jsme v klidu," poznamenal mluvčí.Byteček, který si v úřadu nechal vybudovat Fišerův předchůdce Ivan David, Fišer podle mluvčího nikdy nepoužil. "Nebudete mi věřit, ale já na mou duši ani nevím, kde ten byt je," naznačil mluvčí bezvýznamnost oné místnosti. Podle něj ministr nikdy tohoto bytu nevyužil, místnost byla v podstatě celého dva a půl roku zavřená. Zatím nikdo neví, co s bytem bude dál.Úřad je podle Černého coby zdravotnické zařízení nekuřáckým pracovištěm. "Je tu zákaz kouření. Kouřit se smí na vymezených místech," řekl mluvčí. Součková ČTK řekla, že dříve sice kouřila, ale nyní je nekuřačka a zákaz kouření v budově úřadu zachová.