Ministr chce posílit ochranu před tabákem

Rostoucí počet kuřáků mezi mladými je údajně důsledkem téměř neomezeného působení reklamy. "V minulosti byl veden úporný boj proti poškozování zájmů kuřáků a tabákové monopoly se nadále snaží, aby počet kuřáků neklesal a tabáková reklama nebyla omezována, s tím je třeba rázně skoncovat," prohlásil ministr.

Konstatoval, že zákonem o ochraně před škodlivými účinky tabákových výrobků, který jeho úřad připravil, chce výrazně omezit propagaci kouření. Reklama by nadále měla být povolena jen v místech s licencovaným prodejem tabákových výrobků, ministr také počítá s výraznějším varováním na krabičkách cigaret a nesouhlasí s velkoplošnou reklamou, která působí hlavně na mladé. "Ačkoli se firmy brání, že jim jde o získání kuřáka pro určitou značku, jde jim hlavně o nábor nových kuřáků, svědčí o tom i fakt, že za pět let stoupl v ČR počet kuřáků mezi patnáctiletými ze 14 na 20 procent," zdůraznil ministr.

Vedoucí centrály OSN Tabák nebo zdraví Raul Uranga, který v neděli společně s ministrem vystoupil na Sněžku jako symbol čistého vzduchu pro všechny, ministrovi k tomuto návrhu zákona pogratuloval. "Na planetě kouří 1,2 miliardy lidí, ročně je kouření příčinou 3,5 miliónu úmrtí, proto je do budoucna omezování reklamy to nejdůležitější," zdůraznil a připomněl, že EU přijala desetiletý program na omezování kouření a Světová banka od letošního roku neposkytuje půjčky výrobcům tabáku.



První ranní cigarety

Do pěti minut po probuzení si svou první cigaretu zapálí 12 procent kuřáků, do půlhodiny 32 procent, do hodiny 17 procent a déle vydrží čekat 39 procent milovníků nikotinu. Po cigaretě hned po probuzení nejčastěji sahají lidé ve věku 45 až 59 let. Třetina všech kuřáků by se velmi nerada vzdávala své první ranní cigarety, ostatní by se nechtěli vzdát kterékoli jiné.

Většina kuřáků však uvedla, že v prvních hodinách po probuzení nekouří více než po zbytek dne, takto odpovědělo 84 procent dotázaných.

Pro tři čtvrtiny kuřáků přitom podle agentury IVVM není problém nekouřit tam, kde je to zakázáno. Přibližně stejné procento kouří, i když jsou tak nemocní, že musejí zůstat v posteli.

Téměř 40 procent kuřáků se v ordinacích setkalo s dotazem lékaře, zda kouří. Ve 22 procentech lékaři doporučili přestat kouřit a pouze jednomu procentu kuřáků navrhli nějakou z forem náhradní léčby.