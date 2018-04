Čtenářský recept: Minicheescakes

Doba přípravy

1h

Množství

14

Korpus:

3/4 hrnku rozdrcených máslových sušenek (1 hrnek = 250 ml)

2 lžíce rozpuštěného másla

1 lžíce cukru moučka

Náplň:

100g sezónního ovoce

1 lžíce moučkového cukru (na ovocnou pastu)

3/4 hrnku cukru moučka (do krému)

450g krémového sýru (lučina, žervé)

špetku soli

1/2 lžičky mandlového aroma

2 vejce

Na ozdobení:

čerstvá máta

ovoce

Sušenky smíchejte s máslem a cukrem. Formičky na muffiny vyložte papírovými košíčky, do každého dejte vrchovatou lžíci připravené sušenkové hmoty a umačkejte ji na dno. Formičky dejte na 5 minut do trouby vyhřáté na 165 °C a pak je nechte vychladnout.

Ovoce rozmixujte se lžící cukru.

Sýr vyšlehejte elektrickým šlehačem, zašlehejte do cukr, sůl, mandlové aroma a nakonec do krému jedno po druhém důkladně vešlehejte vejce. Sýrovou náplň rozdělte do košíčků s předpečeným korpusem. Na povrch každého dejte malou lžičku rozmixovaného ovoce a pomocí špejle nebo párátka lehce promíchejte se sýrovou náplní, aby vznikla spirála.

Dortíčky vraťte zpět do trouby a pečte asi 20 minut, až náplň ztuhne. Hotové dortíčky nechte vychladnout a pak je ještě nechte ztuhnout alespoň 4 hodiny v lednici. Před podáváním je ozdobte čerstvou mátou a ovocem.