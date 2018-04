Čtenářský recept: Mini Pavlova

Doba přípravy

1,5 hod

Množství

8

4 bílky

180g cukru

2 lžíce bramborového škrobu

2 lžíce bílého vinného octu

semínka z vanilkového lusku

špetka soli

domácí šlehačka

ovoce podle vlastní chuti

máta na ozdobení

Nejprve si rozehřejeme troubu na 150°. Mezitím si ušleháme bílky, do nichž postupně přidáme sůl, důkladně prosetý cukr, semínka z vanilkového lusku, škrob a nakonec ocet. Vše důkladně ušleháme do pevné pěny. Tuto pěnu klademe na pečící papír, do tvaru koleček o průměru cca 7 cm. Každé kolečko by mělo být spíše hromádka s ďolíčkem uvnitř. Plech dáme do trouby a sušíme cca 45 min, dokud nám pusinky nezískají narůžovělý nádech. Po vystydnutí na pusinku dáme domácí šlehačku a ozdobíéme ovocem dle vlasntí chuti. Podáváme pokud možno ihned, dokud je pusinka křehká.

Poznámka

Dortík je nejlépe servírovat ihned po nazdobení, dokud si nenatáhne vlhkost. Výborně se hodí k bílému sladkému vínu. Díky ovoci je osvěží, jako dezert po náročném obědě.