Minerální, kojenecká, pramenitá. Jakou vodu pít?

Typy minerálních vod Velmi slabě mineralizované (s obsahem rozpuštěných látek do 50 mg/l) nejsou příliš vhodné k dlouhodobé konzumaci právě kvůli příliš nízkému obsahu minerálních látek. Žádná česká minerálka do této kategorie nepatří. Slabě mineralizované (s obsahem rozpuštěných látek 50 až 500 mg/l) můžete pít bez obav každý den v neomezeném množství. Jsou vhodné pro všechny věkové kategorie, bez zdravotního omezení. Horní hranice pro obsah minerálních látek je stejná jako u kojenecké vody. Slabě mineralizovanou minerálkou je např. Excelsior. Středně mineralizované (s obsahem rozpuštěných látek 500 mg/l až 1500 mg/l), by měly být nedílnou součástí pitného režimu pro většinu populace. Na spodní hranici této kategorie najdete např. minerální vodu Ondrášovka s obsahem rozpuštěných látek 560 mg/l. Omezené pití minerálek je jedním z mýtů, vždy záleží na celkové mineralizaci. Pitná nebo pramenitá voda může mít větší mineralizaci než některé minerální vody. Silně mineralizované (s obsahem rozpuštěných látek 1500 mg/l až 5 g/l) mohou mít své omezení konzumace pro děti nebo lidi se zdravotním postižením. S 2 464 mg/l patří do této kategorie např. Hanácká kyselka. Ta je díky vyššímu obsahu jodu vhodná pro osoby s některými onemocněními štítné žlázy. Velmi silně mineralizované (s obsahem rozpuštěných látek vyšším než 5 g/l) patří mezi vody léčivé, prodávané většinou v lékárnách, pijte je pouze v případě, že vám to doporučí lékař. Mezi tyto vody patří např. Šaratica známá svými projímavými účinky. Je doporučována k léčbě při chronických zácpách a dalších zažívacích potížích.