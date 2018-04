Mimozemšťani v zeleném slizu

Chobotničky očistíme a ofritujeme. Hotové chobotničky posypeme oreganem a podáváme částečně utopené ve špenátu. Lze naaranžovat do "VELMI" nepozemského vzhledu. Doprovázeno vhodnou legendou dá hostům téma k přemýšlení, co to vlastně jedí. Ideální přílohou jsou nočky, tvarované do podoby vajíček mimozemšťana.