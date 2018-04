Miluju o hodně mladšího muže. Má to smysl?

Vlastně nás daly dohromady děti. Byl vedoucí oddílu desetiletých kluků, já vedla stejně stará děvčata. Občas jsme jim vymysleli program dohromady. Byla jsem úplně nadšená, jak to Viktor s dětmi umí. Do té doby jsem znala jen muže, které buď děti nezajímají, anebo je neustále vychovávají, ale chlapa, který si s nimi hraje a zároveň je svou přirozenou autoritou usměrňuje, to byl hotový div světa!

Zpočátku na mě působil jako vzorňák Mirek Dušín. Chvíli trvalo, než mi docházely drobné nedostatky. Občas se na něj nedalo spoléhat a protože bydlel u rodičů, byl dost rozmazlený.

Nicméně mi velmi imponoval svým rozhledem, bystrostí i zmíněnou láskou k dětem. Byli jsme si sympatičtí, rozuměli jsme si. "Je to blbost, zapomeň na něj, vždyť je o tolik mladší!" Mohla jsem si to říkat snad tisíckrát. Marně.

Prázdniny utekly a já s úlevou doufala, že až se neuvidíme, že na něj zapomenu. Jenomže vždycky se našel důvod proč se ještě máme znovu potkat. Povídali jsme si, šli na kafe. Nebo jsme třeba vyrazili pouštět draka i s mým šestiletým synem Ondrou, který si ho okamžitě oblíbil.

Manžel, Ondrův táta byl celé dny a kolikrát i víkendy v práci a když byl doma, četl si nebo koukal na televizi, na manželské radovánky si vzpomněl sotva jednou za měsíc. A tak jsem se synem vyrážela do přírody, plavat, do zoo... Viktor se často přidal a všichni tři jsme byli šťastní.

A pak to přišlo. Viktor si sám netroufl mě svést, ale já jsem po něm toužila čím dál víc. Z přátelství byl najednou vztah a ten trvá už pět let. Situace už je ale takhle dál neudržitelná. Viktor nás má s Ondrou rád. Nechce být věčně ten druhý, milenec, na kterého máme čas teprve, když manžel zmizí. I já vím, že se konečně musím rozhodnout. Srdcem chci být s Viktorem, ale rozum mi říká, že ho mám nechat žít, že jsem na něj moc stará a usměrňuje mě do zajetých a pragmaticky ledových manželských kolejí.

1. Mám se rozejít s Viktorem a zůstat v manželství?



2. Mám se rozvést a žít s Viktorem?



3. Mám se rozvést, žít sama a dál se uvidí?



4. Mám se jít poradit do manželské poradny?



5. Mám se snažit udržet současný stav co nejdéle a čekat, až situaci vyřeší některý z mužů?

