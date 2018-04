Milujete nákupy? Nemůžete za to vy, ale váš mozek

Nákupy s ONA DNES

Když musíš, tak musíš, praví jedna postarší reklama a nezbývá, než s ní souhlasit. Občas se prostě stává, že bez ohledu na kondici svého konta uvidíte v obchodu VĚC, kterou prostě musíte mít, přestože vás bez ní nečeká bídná smrt hladem či chladem. Je to pnutí podobné tomu kuřákovu, alkoholikovu či čokoholikovu – teď hned potřebujeme právě tohle, abychom dosáhli chvíle krátkého, leč intenzivního požitku.

Přestože muži tvrdí, že tato viróza napadá výhradně jen ženy, není to pravda. Liší se pouze místo, kde jsou na to jednotlivá pohlaví náchylnější, a asi i frekvence. Ženy jsou nejvíce ohroženy v prodejnách s obuví, kabelkami, oblečením, šperky, kosmetikou a knihami.

Muži pak v obchodech s mobily, počítači, serepetičkami na ně, zahradní technikou, vercajkem, outdoorovým vybavením a noži.

Bílé vrány se najdou na obou stranách, jsou i jedinci vůči podobným záchvatům zcela imunní, ale to vše nesnižuje závažnost problému. Pokud podobnou, byť návalovou vášeň přiznáte plénu širšímu než dvěma nejlepším kamarádkám, čeká vás buď pohled plný odsouzení vašeho příliš materialistického konceptu života, nebo lítost nad tím, na jak hluboké dno vás tento koncept už dovedl. Dobrá zpráva je, že za to nemůžeme. To mozek nás nutí chovat se v obchodech iracionálně!

Ring volný

Nakupovací mánie nedala spát ani vědcům. Sehnali skupinu dobrovolníků, jimž ukázali nejprve věci, které by si mohli koupit. Po chvíli se jim pak objevila i cenovka příslušného kusu. A magnetická rezonance pak naskenovala, co že se nám v mozku přesně děje a kde.

Budete-li brouzdat obchodem a váš zrak padne na věc, která vás zaujme, v mozku se zažehne specifická oblast, které se říká centrum slasti (odborně nucleus accumbens). Zároveň začne mozek produkovat chemickou látku zvanou dopamin.







Někteří vědci tvrdí, že tuto látku tělo vyrábí, když očekává příjemnou odměnu (třeba před jídlem nebo před sexem). Takže přijdete, vidíte a zatoužíte: To chci! A teď se ke slovu přihlásí další mozkové centrum (insula) – to je to, které si statečně přečte cenovku a vypustí varovný signál: "Je to drahé, nemáš na to!" V mozku se pere touha a strach stejně jako ve známé pohádce Rozum s Citem.

Znáte to, jak sami sobě kladete argumenty pro a proti: "Stejně to na sebe vezmu jen párkrát!", "Takovou krásnou barvu ty boty mají", "Ještě jsem dětem nezaplatila kroužky", "V tom vypadám fakt dobře." Ze souboje těchto dvou oblastí pak vzejde vítěz: buď to bude touha TO něco mít, nebo děs z toho, kolik TO stojí.

Kromě popsaných dvou center slasti a rozumu však vědci přišli ještě na jedno – centrum zdánlivého kompromisu mezi těmi dvěma (prefrontal cortex). Tato oblast reaguje na nápis sleva případně možnost koupě na splátky. Centrum rozumu je uchlácholeno tím, že nemusí povolit zásadní vyprázdnění peněženky, centrum slasti si mne ručky a my domu odcházíme s další ne zcela potřebnou věcí.

Zdánlivě je to podobné jako v českém přísloví o tom, jak se vlk nažral, ale koza zůstala celá, jenže my dobře víme, že právě slevový maraton či častější nákupy na sekeru nám mohou s rodinným rozpočtem hnout mnohem hůř než dobře vyargumentovaný nákup ‚na dřevo‘.

První pomoc

Pokud máte dojem, že vaše centrum slasti trvale vyhrává nad tím rozumným, musíte být k sobě tvrdí. Odborníci doporučují, abychom na nákupy odcházeli vybaveni plným žaludkem (nenachytají nás na libé vůně), seznamem potřebností (nepodlehneme tolik spontánním choutkám) a hotovostí (je mnohem těžší odpočítat reálné bankovky než naťukat PIN do té krabičky u kasy). Koneckonců podobným způsobem v USA léčí opravdové nakupovací maniaky, kteří jsou schopní prodělat kvůli kreditkám nejen kalhoty, ale často i chalupu.

Je mnohem těžší odpočítat reálné bankovky než naťukat PIN.

Na druhou stranu trocha hříchu a adrenalinu k životu přece jenom patří. Ve Spojených státech jedna podnikavá žena dokonce otevřela obchod s názvem Butik nákupní terapie, kde prodává samé roztomilé zbytečnosti. Jen tak pro radost.

U nás žádný podobný není, i když někteří naši manželé by možná tvrdili opak. Jestliže si i vy občas dopřejete slast vznikající lovem těch nejkrásnějších jarních bot a umocněnou jejich přivlečením domů, není na tom nic špatného. Zdůrazňuji občas a s dopředu jasně určenou horní hranicí, nad niž prostě nepůjdete. Ono když je té slasti zase moc, přestává být okouzlující. Nejdřív pro okolí, nakonec i pro nás. Takže – šťastné jarní nákupy.