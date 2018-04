Milujete ho? Přesto naslouchejte prvním varovným signálům

1. Máte pocit, že se na něj nemůžete spolehnout

Spolehnout se je víc než jen důvěřovat. Znamená to, že protějšek bude dodržovat jistá pravidla a nezklame vás. Pokud máte obavy z toho, co by se mohlo stát, necháte-li ho samotného, nebo se strachujete, že zas někam přijde pozdě, zapomene vás vyzvednout na letišti nebo řekne před vašimi rodiči něco nevhodného, znamená to, že žijete s nezralým mužem.

Jestliže dokáže přijít včas do zaměstnání a udržet si práci, musí zvládnout přijít včas i za vámi a chovat se, jak se patří. A jestliže to nedokáže, je to špatné znamení, protože vaše potřeby tím pro něj evidentně nejsou tak důležité, a proto si vždycky bude dělat, co bude chtít a kdy bude chtít.

Řešení Dejte mu šanci polepšit se a ukažte mu, jaké to je, když nedodržíte slovo. Pokud se ani trochu nesnaží o změnu nebo opakovaně dělá ty samé chyby, řešení je nasnadě.

2. Finanční obtíže

Problémy s penězi jsou pro většinu párů tím nejběžnějším kamenem úrazu. Pokud se o penězích dohadujete pravidelně, je pravděpodobné, že jeden z vás utrácí nad poměry a druhý je spořivý, až skrblivý. To bývá spolehlivým receptem na ukřivděnost a vztek na obou stranách, zvlášť jestliže jeden vždycky platí dluhy a druhý je bezstarostně dělá. Ve hře je pochopitelně vaše budoucnost: budete-li žít s mužem, pro kterého nemá smysl peníze šetřit a neplatí své dluhy, připravte se na budoucnost poznamenanou finanční nejistotou. Naopak přehnaně spořivý partner bude velmi pravděpodobně chtít mít vaše příjmy pod pečlivou kontrolou.

řešení Sedněte si nad tímto problémem někde na neutrální půdě, řekněte mu, proč vám jeho přístup k penězům dělá takové starosti, a pak si dohodněte pravidla, kterými se vaše finanční operace budou od nynějška řídit.

3. Nemůžete se mu svěřit se svými pocity

Běžně se ve vztahu jeden druhému svěřujeme, prozrazujeme si navzájem velmi osobní věci, odhalujeme svá zranitelná místa. Pokud ovšem partner svěřené informace použije proti vám, mějte se velmi na pozoru, protože v takovém případě hrozí, že nejenže vám neoplácí důvěrou, ale navíc si střádá munici, kterou pak může proti vám použít. A naopak, pokud se vám partner svěřuje úplně se vším, ale vy se držíte zpátky, uvědomte si, že mu patrně z nějakého důvodu nedůvěřujete, a pokud je to tak, proč spolu tedy jste?

řešení Dejte mu jasně na srozuměnou, že proti sobě nenecháte používat vlastní minulost, a pokud se o to přesto bude pokoušet, promluvte si s ním o tom, proč je daná záležitost pro něj tak důležitá, když se to nestalo jemu a nijak se ho to netýká.

4. Potřebuje vás ovládat

Jestliže chodíte s někým, kdo vám říká, s kým se můžete a nemůžete stýkat, co můžete dělat a co smíte a nesmíte nosit, je to jasné: máte za partnera diktátora. V takovém případě prakticky neexistuje žádné kulantní řešení. Časem totiž může být jen hůř.

řešení Opusťte ho.

5. Nepodpoří vás

To, že vás váš partner podporuje, znamená, že je schopen a ochoten postavit vaše zájmy na první místo, zůstat s vámi, když jste nemocná, držet vás za ruku, když je vám smutno, a vůbec být spolehlivý a zodpovědný přesně do té míry, kterou potřebujete. Pokud máte pocit, že vás v krizi nepodrží nebo že vás odsunuje na druhou kolej, je zjevné, že vás nedokáže ani psychicky, ani fyzicky podpořit.