Milujete ho, ale jak se sžít s jeho podivnými příbuznými?

Upřímně řečeno, mnohdy se člověk učí, jak vyjít i s vlastní rodinou. Pak je vám něco mezi dvaceti třiceti a tradá, život vám naservíruje další várku "příbuzných".

Vy máte se sourozenci skvělý vztah, jste zvyklí si pomáhat a teď vás štve jeho bratr, který všechny kolem jen využívá, ale sám pro nikoho nehne prstem, s jeho sestrou si po pěti minutách nemáte co říct a navíc si o ní myslíte cosi... Za tchána, který se producíruje před návštěvami v trenýrkách a nechá se od ženy obskakovat, aby ji ještě peskoval, že to pivo není pořádně vychlazené a guláš zase přesolila, je vám pro změnu trapně.

Nutno dodat, že podobný názor může mít váš partner zase na členy vaší rodiny. Vás štve jeho rozmazlená sestra, jeho vaše upovídaná máma. A protože každý máme potřebu svou rodinu hájit, i kdybyste s ní byli na kordy, o téma na hádky je postaráno. Jde to vůbec zařídit tak, abyste tohle aklimatizační období přežili a do budoucna se vyhnuli problémům?

Pokud to se svým partnerem myslíte vážně, budete si muset zvyknout i na jeho příbuzné. A pravidla společného fungování je potřeba nastavit co nejdříve.

Samozřejmě, že na ně můžete vyhlásit neprůstřelné embargo, odmítat se s nimi stýkat, ale to vašemu vzájemnému vztahu neprospěje. Jen si to zkuste otočit a představit si, že by se partner "ošklíbal" nad vašimi příbuznými.

A dovedete si představit, že za pár let,až budete mít děti, budou jezdit k dědovi, babičce, strejdovi či tetě bez vás? A jak jim vysvětlíte, že se s nimi nebavíte? Věta: "Víš, Honzíku, tvoje babička je trochu šmudla, navíc je to stíhačka a hysterka, co každému kecá do života," asi není to pravé ořechové.

Rodinné puzzle Co vás čeká, když budete představeni u něj doma, a jak vás pravděpodobně přijmou konkrétní členové "té druhé" rodiny? JEHO MATKA Některé maminky mají pocit, že se musí o syna starat celoživotně. Nastavte jasné hranice, které nesmí překračovat, samozřejmě za přítomnosti partnera. JEHO SESTRA Problémy bývají se staršími i s mladšími. Ty první většinou vašeho přítele vychovaly a chtějí si ho uhájit, mladší u něj hledají ochranu. Hrozí žárlivost na obou stránách. JEHO BRATR Někdy můžete mít pocit, že má váš partner s bratrem příliš těsný vztah, a vy na něj žárlíte, nebo se vám nelíbí, jak vašeho partnera využívá, zatímco on ho hájí. JEHO OTEC Povětšinou nemá s přijetím nového člena problémy. Komplikace mohou nastat, pokud má např. jiné politické názory než vy nebo machistické postoje, které vy nehodláte akceptovat. To vás pak může začít ignorovat. JEHO NETEŘ Tyhle malé slečny dokáží být pěkně zákeřné. Nikdy nevíte, kdy vám "zasekne" sekeru do zad třeba větou: Ale strejda tu byl posledně s jinou tetou!

Moje máma, tvoje máma

Navíc si tím do "adoptované" rodiny zavřete dveře a jednou provždy budete ta špatná. Nehledě na to, že se tak zbavíte potenciální pomoci. Tchyni, kterou ignorujete, nemůžete poprosit, aby vám vyzvedla děti ze školy nebo je pohlídala, když jsou nemocné.

Takže na to jděte diplomaticky. Psycholožka Jitka Douchová radí o tom, co vám vadí, s partnerem na rovinu mluvit. Ale bez emocí, taktně, vyhnout se kritizování a zbytečně nehanět.

"Vymezte si množství času, které patří vám dvěma, a kolik ho věnujete svým původním rodinám. Není možné, aby v rámci trvalého partnerského života zůstávali prioritou rodiče a sourozenci," říká Jitka Douchová.

Pokud vám někdo vadí tak moc, že ho prostě nevydýcháte, kontakty s ním minimalizujte. A nebo se ho naučte ignorovat.

Je možné, že vám nakonec ani tak lidsky nevadí noví příbuzní, jako spíš nejste schopná přijmout jejich životní styl. Třeba z obavy, že podobné tendence sdílí i váš partner.

Obchodní zástupkyně Jana vyrostla v rodině, kde se každá koruna obrátila v ruce dvakrát. Když před lety poznala rodinu svého přítele, zažila šok. "U nich doma je normální vzít si půjčku i na nákup nového oblečení. Nedokáží vyjít s výplatou, všichni jsou zadlužení. Nedokážou pochopit, že když na něco nemám, tak si to prostě nekoupím. Několikrát jsem se s nimi kvůli tomu pohádala. Naštěstí Ivan to časem pochopil, ale kasu u nás raději držím já, občas má ještě tendence peníze rozfofrovat. To ho ale rychle usadím."

Zastaňte se sama sebe

Pro vyřešení vztahů v rodinách není na škodu být otevřená a iniciativní. Jak se říká, líná pusa holé neštěstí... Pokud vašeho partnera rozčiluje, že mu vaše matka při každé návštěvě promlouvá do duše, že by si měl najít lepší práci a nosit domů víc peněz, domluvte jí mezi čtyřma očima, ať si tyhle rozumy nechá pro sebe. Stejně se sama ozvěte i v případě rodičů protějšku.

Šestadvacetiletá Irena z Mostu je s přítelem už pět let a jeho maminka jim od začátku ráda mluví úplně do všeho. K tomu má stále potřebu se o syna starat. "Přestala jsem mít chuť ji navštěvovat, takže tam Richard chodil sám a navíc jsem odmítala i zásoby jídla, kterými nás zavalovala," říká zdravotní sestřička.

"Od té doby na mě odpovídala mi jednoslovně, a tak jsem to po pár měsících nevydržela a zeptala se, co jí na mně vadí. Vyříkaly jsme si to, dokonce jsme obě brečely a od té doby je všechno v rámci možností v pořádku."





To pětačtyřicetiletá Karla si bohužel na svou tchyni netroufla a stálo ji to manželství. "Urputně předváděla, že je moje kámoška, ale nešlo jí to. Postupně anektovala naši domácnost. Hrabala se mi ve věcech, byla mi pořád za zády, protože si usmyslela, že potřebuji pomáhat. Bez varování přijížděla a zůstávala tak dlouho, jak chtěla. Manžel jí neodporoval, a když po mém naléhání něco zkusil, ona se rozbrečela," vypráví. "Po letech tajfun tchyně všechno zničila tak, že jsme už nemohli být spolu, odcizili jsme se."

Když je bojkot vlastně výhra

Může se stát, že vztahy mezi vámi a jeho rodinou prostě nikdy nebudou dobré. Oni vás nikdy nepřijmou a vás to po nějaké době přestane bavit zkoušet.

"Problém je v takovém případě na jejich straně a pro vás je to paradoxně jednodušší. Přítel se nemůže divit, že jeho rodinu nevyhledáváte," říká psycholožka.

Ať je váš případ lehký či těžký, zachovejte si ve vztahu k novým příbuzným nadhled a úroveň. Když máte na jazyku jadrná přirovnání, před partnerem se držte a ulevte si mezi kamarádkami. A nebo se i se svou láskou odstěhujte stovky kilometrů daleko.