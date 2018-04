Miluj své srdce!

Že to zní zvláštně? Ale srdce patří k nejdůležitějším a přitom k nejohroženějším částem těla, takže … I Vy se můžete objevit ve smutných zdravotních statistikách – pokud se o své srdce nezačnete starat. V naší republice jsou onemocnění srdce a cév zabijákem číslo jedna – ročně jim podlehne téměř 60 tisíc lidí, což je přibližně 5 000 lidí každý měsíc.

Každý z nás ví o někom, kdo prodělal infarkt myokardu. Když už to není přímo člen rodiny, bývá to kolega, soused, známý. Ani to ale většinu nedonutí, aby se nad svým životním stylem zamyslela. Často je až prodělaný infarkt oním bodem nula, kdy pochopíme, že něco není v pořádku. Stav našeho srdce ovlivňují po celý život faktory jako je vysoký krevní tlak, nevyvážená strava, kouření, stres, nedostatek pohybu a především vysoká hladina cholesterolu. Právě ta patří k hlavním rizikovým faktorům vzniku kardiovaskulárních onemocnění. Podle průzkumů ji má v naší zemi zvýšenou každý druhý dospělý.

Všechny zmíněné rizikové faktory ovlivňují zdraví našeho srdce. A jak je na tom Vaše srdce? Staráte se o něj dobře? Zkuste si vyplnit test na nových webových stránkách www.milujsvesrdce.cz. Dozvíte se, nakolik se liší biologický věk Vašeho srdce od Vašeho skutečného věku. Najdete zde rovněž informace o tom, jak postupně změnit své stravovací zvyklosti a jak do svého nabitého denního programu zařadit i nenáročné pohybové aktivity, které Vám v péči o srdce pomohou. To nejdůležitější v prevenci kardiovaskulárních chorob je totiž naučit se o své srdce pečovat – teprve pak se můžete ze svého života radovat a nebo své srdce někomu „dát“!