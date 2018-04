Milostné vztahy budou čím dál volnější a kvalitnější, tvrdí futurolog

Nedávná anketa seznamky mezi nezadanými poukázala na zajímavý rozpor: přestože 71 procent respondentů uvedlo, že by si přálo partnera na zbytek života, pouze 28 procent je přesvědčeno, že v budoucnosti budou mít lidé jeden vztah na celý život. Překvapující také je, že jsou to právě lidé pod 30 let, kteří v tuto doživotní lásku věří nejvíc, uvedlo to přes 80 procent dotázaných.

Skeptické jsou naopak ženy od padesáti let. Přestože stále převažuje touha najít "toho pravého či pravou", pouze 28 procent ze 370 dotázaných uživatelů seznamky eDarling věří v jeden vztah na celý život. Nabízí se zde proto vysvětlení, že již rozpad vážného vztahu nebo manželství mají za sebou.

Na trendy ve vztazích se zaměřil i rakouský futurolog Reinhold Popp, který formuloval šest nejmarkantnějších trendů, které se budou dále prohlubovat.

1. Rozpor mezi vztahem a seberealizací

V současných vztazích je velmi časté napětí mezi touhou po partnerském vztahu a naplňováním individuálních cílů. Konflikt mezi potřebou stabilního vztahu a dosahováním individuálních cílů podle profesora Poppa i nadále poroste a lidé si budou déle užívat tu část života, kdy jsou svobodní.



2. Rozdílné důvody k manželství

Vztahy a manželství byly původně založeny na potřebě přežít, kdy byl sdílený život provozován především pro budoucí ochranu. To se nyní samozřejmě proměnilo s tím, že žijeme čím dál nezávislejší životy. Tento trend bude v budoucnu pokračovat.



3. Od životních partnerů k dočasným společníkům

Namísto jednoho vztahu na celý život budou vztahy v budoucnosti vystřídány více vážnými, exkluzivními vztahy. I to je dáno novými možnostmi, kdy je pro partnery snazší odstěhovat se a postarat se o sebe sám. Rozchod nebo rozvod také již nejsou spojeny s veřejným odsudkem.



4. Kvalita vztahů je čím dál důležitější

Rakouský futurolog Reinhold Popp

Nehledě na trend seberealizace bude kvalita pouta ve vztahu více a více důležitá. Lidé spolu už nebudou chtít sdílet domácnost kvůli výchově dětí, společnému bydlení ani strachu ze samoty.



Zároveň budou mít lidé daleko specifičtější představy o vzhledu i vlastnostech svého protějšku, než jak tomu bylo v minulosti. Spolu s rostoucími požadavky a komplexností budoucích vztahů poroste i počet párů vyhledávajících odbornou pomoc psychologů a terapeutů.

5. Rozrostou se singles

V porovnání se současnými dvaceti až třicetiletými singles se budou nezadaní v budoucnosti vyskytovat ve všech věkových skupinách, protože lidé budou nezadaní v různých fázích svého života.



Podle současných výsledků ankety by dokonce 26 procent aktuálně nezadaných lidí dalo přednost oddělenému bydlení, i pokud by byli ve vztahu. Společné bydlení svobodné ženy i muže děsí zejména kvůli pocitu ztráty osobní svobody.



6. Seznamování on-line se bude stále rozrůstat

Tabu ohledně seznámení přes internet se bude stále zmenšovat, což se děje již dnes (více o tom, jak randění přes internet mění náš milostný život, si přečtěte zde).