Miloš Zeman po boku důstojníků. Patří džíny do prezidentského šatníku?

Ač na dovolené, stále zůstává Miloš Zeman především prezidentem, tedy vrcholným představitelem státu a jako takový by měl působit svým jednáním i vzhledem důstojně a budit přirozený respekt vyplývající z jeho funkce. Mezi generály v uniformách však pan prezident působí zcela naopak kvůli svému velmi neformálnímu oblečení. Džíny a košile s krátkým rukávem opravdu není reprezentativní oděv pro setkávání čelních představitelů.

Oblečení jako způsob vyjadřování

Fotografii na twitterovém účtu mluvčího prezidenta Jiřího Ovčáčka tak doprovázejí rozhořčené komentáře týkající se právě oblečení Miloše Zemana. Ten sice čerpá dovolenou, nicméně u příležitost přijetí náčelníka Generální štábu Armády České republiky by se měl převléknout do důstojnějšího oblečení. I oblečením, a netýká se to pouze politiků, dáváme jasně najevo vychování i respekt vůči druhým.

Prezident Miloš Zeman přijal v Lánech náčelníka Generálního štábu Armády ČR genpor. Josefa Bečváře a jeho zástupce.

Prezidentův oděv v kontrastu s formálním oblečením generálporučíka Josefa Bečváře a jeho zástupců moc lichotivě opravdu nepůsobí. Z publikovaných fotografií nezasvěcený pozorovatel jen těžko pozná, že se jedná o schůzku s prezidentem. Spíš to vypadá, že armádní důstojníci pózují s náhodným kolemjdoucím.

Šaty dělají člověka. Platí to pro prezidenta i číšníka

Volnočasové oblečení samozřejmě patří do každého šatníku včetně prezidentské garderóby, je však dobré nezapomínat na své postavení v momentě, kdy se pohybujeme na veřejnosti. Manažerovi v žabkách a kraťasech jen těžko svěříte důležitý projekt a necháte jej prezentovat svou společnost. Učitelce v kratičké minisukni, hlubokým výstřihem a s pestrobarevným líčením také nebude věřit, že bude správně působit na děti. A jídlo v restauraci si přirozeně raději objednáte od upraveného číšníka než zarostlého týpka v umaštěném tričku.

Uvolnění společenské etikety v prezidentském období Miloše Zemana je velmi výrazné. Stačí vzpomenout na “slavnou” mikinu režiséra Roberta Sedláčka na předávání státních vyznamenání 28. října loňského roku. Medaili Za zásluhy o stát v oblasti umění mu prezident připnul na fleecovou mikinu, tedy zcela v rozporu s předepsaným dress codem.

Etiketa v 21. století

Etiketa přitom rozhodně není archaickým souborem pravidel, který nemá v moderní společnosti své místo. Pravidla společenského chování sice nejsou tak formalizovaná jako v dobách Gutha-Jarkovského, v seriózním světě ovšem mají opodstatnění. Americké heslo “dress for success” platí i v 21. století. Vnější vlivy, mezi něž patří i způsob oblékání a celkové chování, nás ovlivňují více, než si je spousta lidí ochotná přiznat.

Od pana prezidenta nikdo nečeká, že se stane módní ikonou a bude inspirovat ostatní svým šatníkem podle posledních trendů. Od toho ostatně jsou módní návrháři, herecké hvězdy a stránky časopisů. Na druhou stranu je to právě prezident, mezi jehož hlavní úlohy patří reprezentovat. Toto se však nepovedlo a přitom stačilo tak málo - dobře padnoucí oblek a košile s kravatou.

