OBRAZEM: Zemanovi sedí papuče a dědečkovské svetry. Změna bude nutná

"Opakují se u něj dokola ty samé chyby: nepadnoucí oblek, košile s krátkým rukávem, obrovské kalhoty," komentuje Zemanův módní svět Jakub Lohniský, majitel obchodu Le Premier v Praze (více najdete v profilovém rozhovoru zde).

"Je vidět, že se v oblékání nijak nevyžívá. Sedí k němu papuče, dědečkovské svetry a houbaření na Vysočině, ale ať chce nebo ne, prezident musí hlavně reprezentovat. Takže bez pořádného obleku to nepůjde," upozorňuje odborník a radí novému panu prezidentovi, aby se především zbavil formálních košil s krátkým rukávem.

"Aby Miloš Zeman důstojně reprezentoval naši zemi, stačilo by obměnit pár základních částí šatníku. Měl by si nechat ušít dva až tři obleky na míru, investovat do kvalitních bot, pořídit si alespoň pět košil a mohl by vypadat dobře. Charizma na to má," tvrdí Lohniský a dodává, že nenucenost v oblékání by si prezident klidně mohl zachovat. "Jen by měl vždy dbát na výběr kvalitních věcí, které mu sedí."

Že je ve svém "chalupářském pohodlí" a lidovém stylu Miloš Zeman spokojený a přizpůsobuje se poměrně nerad, o tom svědčí jeho veřejné vtipkování z minulého týdne: "Nejprve jsem uvažoval o variantě Woodyho Allena, který i na Pražský hrad přišel v hnědých manšestrácích, což jsou mimochodem moje oblíbené kalhoty. Nad těmi manšestráky by se klenula flanelová košile, ale dospěl jsem k názoru, že lidé nemají smysl pro humor, a proto jsem si pořídil inaugurační oblek," řekl Zeman (více zde)