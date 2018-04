Prezident Zeman podceňuje módu, žádný styl nemá, shodují se odborníci

Především by oblékání nejvyššího představitele státu mělo být důstojnou reprezentací jeho země a lidí, kteří ho, jako v případě Zemana, sami zvolili. Současný český prezident ale podle odborníků v tomto ohledu dobrým reprezentantem není.

„Miloš Zeman neustále opakuje, že chce být prezidentem ́dolních deseti milionů ́ a přitom zřejmě zcela opomíjí skutečnost, že si i oněch dolních deset milionů zaslouží důstojného představitele,“ řekl ČTK Lukáš Loskot, ředitel Mercedes-Benz Prague Fashion Weeku, jehož letošní ročník se koná právě v těchto dnech. Podle něj móda k politice patří stejně neodmyslitelně jako umění mluvit k lidu anebo schopnost prosadit v debatě svůj názor.

„Jakou moc může vyzařovat prezident, který si dle vlastních slov během vánočního poselství z lánského zámku musel nechat rozepnuté sako, protože ho kvůli překážejícímu pupku nemohl dopnout?“ zamýšlí se Loskot.

„Aby Miloš Zeman důstojně reprezentoval naši zemi, stačilo by obměnit pár základních částí šatníku. Měl by si nechat ušít dva až tři obleky na míru, investovat do kvalitních bot, pořídit si alespoň pět košil a mohl by vypadat dobře. Charizma na to má,“ radil prezidentovi krátce po jeho zvolení odborník na pánskou módu Jakub Lohniský a dodal, že nenucenost v oblékání by si prezident klidně mohl zachovat. „Jen by měl vždy dbát na výběr kvalitních věcí, které mu sedí.“

Podle prezidenta Asociace vizážistů a stylistů Petra Lukeše Miloš Zeman velmi zlepšil svůj styl v době kandidatury. „V tomto období jsem si poprvé připustil, že patrně i Miloš Zeman vnímá styl jako součást své prezentace," uvedl.

Podle něj ale selhal dobrý vkus v den inaugurace. „Manžetové knoflíčky s vlajkou by byly vhodné pro hokejového trenéra a trikolóra na kravatě měla pořadí barev trikolory ruské, nikoli české, a dohadovat se můžeme jen o tom, zda se jednalo o neznalost, či skrytý význam,“ uvažuje Lukeš.

Miloš Zeman pak podle něj zcela zjevně opustil snažení vypadat lépe a s postupem svého mandátu se oblékal občas lépe, do sice neutrálních, ale korektních obleků, a stále častěji hůře.

„Tak jako by lepší oděv ztratil význam nabytím funkce a vlastně se není potřeba dále snažit. Je s podivem, v kolika situacích není pan prezident oblečený vhodně dané příležitosti a v jeho obleku se často snoubí celá řada přestupků od toho, že oblek špatně padne až po zcela nevhodně zvolený styl k události,“ vypočítává odborník. „Otázkou zůstává, proč se o intervenci nezasadí hradní protokol,“ uvažuje.