Miliony žen v Kamerunu mají zmrzačená ňadra

Technika je však nesmírně bolestivá a má řadu negativních účinků.

Jedná se o začarovaný kruh. Mladé dívky jen výjimečně vyváznou znásilnění, jakmile jim začnou růst prsa. Tehdy se stávají terčem útoku sexu chtivých mužů.

Proto matky mající samy otřesnou zkušenost svým dcerám prsa zatlačí do těla. Jakmile začnou prsa růst, buší dívky do ňader rozličnými nahřátými nástroji. Ňadra přestanou sice růst a žena zůstává do smrti plochá, ale řada vedlejších účinků má zhoubné následky.

Odborníci hovoří o rakovině prsu, smrtelných infekcích, abscesech. Vedle fyzického poškození je však rovněž zmrzačena také psychika dívek. Matky přesto věří, že je to stále lepší než zmrzačení znásilněním.

„Je to letitá praktika prováděná v Kamerunu a dalších zemích ve střední a západní Africe, například v Čadu, Togu, Beninu. Společnost o tom stále mlčí, protože stejně jako jiné bolestivé praktiky prováděné na ženách, zvláště ženská obřízka, se považuje za prevenci dívek před znásilněním. Ačkoli mrzačí ženy samy sebe, věří, že je to správné,“ prohlásil Flavien Ndonko, antropolog pracující pro německou agenturu GTZ.

Podle studie podstoupí v pubertě mrzačení ňader šestadvacet procent všech kamerunských dívek. Dnes mají poškozená ňadra čtyři miliony žen v této zemi.