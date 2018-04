Miliardářka Ivana Trumpová - dáma, která má všechno

Jenže to tak úplně není. Sama staví mrakodrapy v Dubaji, v Las Vegas či v Austrálii.

Jaké jste jako dítě dostávala kapesné?

Malé. První peníze, které mi tatínek dal, bylo pět československých korun. Závodně plaval a od tří let mě nutil do vody. Postavil mě na kraj rybníku, ale voda byla studená a mně se do ní nechtělo. Tak mi nabídl pět korun. Vzal mě na záda a já šla.



Za co jste pak kapesné utrácela?

Moc jsem nešetřila, nikdy jsem nebyla skrblík, co by hrabal peníze pod koberec. Šla jsem třeba na zmrzlinu a pozvala všechny kamarádky.



Takže jste nestrádala.

My jsme se jako rodina neměli špatně. Tatínek byl architekt a maminka nemusela pracovat. Až když jsem vyrostla, začala se doma nudit a našla si zaměstnání na telefonní centrále.



Měla jste jako mladá holka rozmary?

Měla jsem jen lyžovaní. První závody jsem vyhrála, když mi bylo šest, a za vítězství jsem dostala pomeranč. Což bylo tehdy vzácné. Všechny peníze jsem šetřila na lyže: dva tisíce korun stál jeden pár. Do čtrnácti let mi stát moc nepomáhal a jen mi občas na závodech zaplatili hotel. Až pak mi dali třeba šest párů lyží na sezonu.



Máte nějaké rozmary teď? Že byste utrácela majlant za boty, šátky, kožichy…

Umřeli mi dva psi, tak jsem si koupila nového, jorkšíra. Váží tři kila, jmenuje se Tygr a nedávno mě stál dva tisíce dolarů – za různá vyšetření a úpravu srsti. Nejsem hloupá a vím, kolik co stojí. Auta, zaměstnanci, baráky. Můžu si dovolit všechno.



To jistě. Však o vás také americké magazíny píšou, že vaše týdenní výlohy jsou sto tisíc dolarů, tedy v přepočtu dva miliony korun.

Tolik neutratím. Ale kdybych chtěla, můžu. Vydělám to.



Co pro vás znamená hodně peněz?

Těžko říct. Znám hodně bohaté lidi, kteří chodí v teplákách, ani si neudělají nehty, vlasy, ale jsou šťastní. A pak znám další, kteří chodí v kožiších z činčil.



Což jste spíš vy.

Ráda vypadám dobře, to nepopírám. Denně cvičím, starám se o sebe, zdravě jím. Mě v teplákách neuvidíte. Upravím se, i když jdu třeba jen do posilovny.



Řekla jste si někdy: Tolik peněz bych za tohle nedala?

Zrovna nedávno jsem v Paříži viděla kostým za sto tisíc dolarů. Ani za boha bych za něj tolik nedala. Mám dobrou postavu, můžu si na sebe dát nákupní tašku a budu vypadat dobře. Radši dám ty peníze chudákům nebo na charitu.



Dáváte?

Tak půl milionu dolarů ročně. Dávám peníze ženám, které doma mlátí muži, nebo těm, které jsou samy s nemocným dítětem. Pomáhám i takovým, které nemají peníze ani na oblečení – aby mohly jít na pohovor kvůli práci. Dáme jim kostým a poradíme, jak na pohovoru mluvit. Taky jsem postavila čtyři domy na Floridě, takové polonemocnice. V apartmá je vždy zdravý rodič s nemocným dítětem nebo obráceně: zdravé dítě s nemocným tátou nebo nemocnou mámou. Jeden z té dvojice umře. Ty zdravé připravujeme na to, že brzy budou sami, a o nemocné se staráme, aby zemřeli důstojně. Víc udělat nemůžeme.

Oprávněné sebevědomí



Do Prahy přijela Ivana Trumpová z francouzského letoviska Saint-Tropez. „Už tam začíná být zima,“ řekla. „Zamkla jsem tam všechny své domy, sbalila bikiny a odjela.“

To byla její první věta. Pak hned dodala: „Ale nezdržím se dlouho, jen dva dny. Pak hned musím pracovně do Londýna.“ A pak do Spojených států, Austrálie, Dubaje...

Její život je kočovný a naplánovaný na minuty. Na rozhovor si vyhradila půl hodiny, což je podle její agentky výjimečně dlouhá doba. A při povídání pak několikrát upozornila: „Ještě dvacet minut. Ještě pět.“

Nakonec z toho bylo minut pětačtyřicet. Končilo se totiž jejím oblíbeným tématy „ženy a byznys“, „ženy versus muži“. O tom totiž přednáší a píše knihy.

Trumpové je 58 let. I když podle mnohých o svůj vzhled pečuje přehnaně a působí uměle, při osobním setkání vypadala moc dobře. Nepřehnaně a neuměle. Možná má až příliš velké rty, ale jinak byla upravená a velmi příjemná. Ale samozřejmě: do fotografií, které rozdává novinářům a obchodním partnerům, počítačové programy asi trochu zasáhly.

Ze všeho nejvíc je ale Ivana Trumpová sebevědomá. Může vám to být protivné, ale hned vám dojde, že je to tak správné. Že by jinak své peníze nikdy nevydělala. „Umím to dobře, dokážu to líp než muži, vypadám dobře, jsem chytrá, byla bych bohatá i bez Donalda.“ To je jen krátký výčet jejích výroků. Věří si, není líná a ráda se pochlubí tím, co všechno už dokázala. „A všechno sama,“ nezapomene dodat.

Jak vypadá váš pracovní den?

Vstávám v šest. Z posledního patra svého domu jsem si nechala udělat tělocvičnu a každé ráno cvičím. Hodinu, hodinu a čtvrt. Pak si dám kafe, přečtu noviny a v devět začínám pracovat. Zvu si architekty, advokáty, stavební firmy. Čtu smlouvy, odpovídám na e-maily, telefonuju. Hodně času mi zabírají konferenční hovory: Dubaj, Las Vegas, Čína, Katar, Kostarika, Evropa. Pracuju do večera.



A kde?

Pořád jinde. Hlavní rezidenci mám na Floridě, kde jsem dva a půl měsíce v roce. Stejnou dobu žiju v New Yorku, pět měsíců v Evropě, zbytek jsem ve vzduchu nebo na jachtě.



Tam taky pracujete?

Každý den, mám tam počítač i internet. Zaměstnávám hodně lidí, tak se o ně musím starat. Dřív jich bylo až 24 tisíc.



Tak řekněte, co teď všechno po světě máte.

Jeden a půl miliardy dolarů jen v domech. Většina jich má přes sto pater. V Dubaji stavím dva, v Kataru čtyři, jeden se dokončuje v Las Vegas, další na Kostarice, v Austrálii, začínám pracovat s Čínou.



A soukromé domy?

Těch je taky hodně. Tři v Česku, jeden v Londýně, tři v Saint-Tropez, pak New York, Florida, jachta... A určitě jsem něco zapomněla.



Tak proč pracujete? Proč si nevlezete na jachtu, nevezmete bikiny a v klidu nejezdíte po Karibiku?

Blázníte? To bych nevydržela. Stejně, jako kdybych seděla doma a dívala se na křišťálový lustr. Ani pět minut bych to nevydržela. Lezla bych po zdech.



Chápu. Je v tom asi i touha dokázat, že se uživíte i bez bývalého manžela, miliardáře Donalda Trumpa.

To jsem dokázala vždycky. Když jsem lyžovala i když jsem odjela z Československa a žádného Donalda jsem ještě neznala. Provdala jsem se dobře, fajn, za člověka chytrého a z bohaté rodiny. Ale od jeho otce jsme nedostali ani dolar, všechno jsme vydělali sami.



Nepřehánějte.

Donaldův otec byl přísný i na mé děti, svoje vnoučata. Ukázal jim pětidolarovku, ony ji chtěly, ale on řekl: „Ano, dám vám ji. Ale musíte si ji vydělat.“ A tak mu třeba umyly auto. Stejně jsem se i já snažila děti nerozmazlovat.



Dobře, ale po rozvodu s Donaldem Trumpem jste dostala 25 milionů dolarů.

Dodnes jsem se těch peněz nedotkla. Ani centu! Byla bych úspěšná, i kdybych si Donalda nevzala. Mám sebevědomí a ráda pracuju, to je nejlepší kombinace.



Bavíte se dnes s bývalým manželem?

Proč ne? Minulý týden jsme spolu byli na obědě.



Požádala byste ho o podnikatelskou radu, kdybyste byla v úzkých?

On by byl určitě rád, hrozně rád. Ale neudělám to. Radu nepotřebuju.



Všechny tři vaše děti ale u Donalda pracují.

A jsou skvělý tým. Donald junior je tvrdý, Ivanka přijde, všechny oslní a obchodní partneři si z ní sednou na zadek. Eric je pečlivý, všechno zapíše a má pořádek v dokumentech. Všichni jezdí po celém světě a zajímá je stavba domů, více než kosmetika, kterou hodně dělám já. I když Ivanka si teď otevřela obchod v centru New Yorku.



Kosmetika je váš největší byznys?

Asi ano, dělám ji už patnáct let. Kosmetiku, oblečení, šperky. Prodávám je pomocí teleshoppingu v Americe, Kanadě, Velké Británii a mám rekord 675 tisíc dolarů zisku za minutu (čtrnáct milionů korun).



Slušné. Co vás v práci čeká teď?

Příští měsíc otevírám komplex v Austrálii. U moře, vedle korálových útesů. Jsou to luxusní stavby – s terasami, vodopády a lagunami se šampaňským. Bylo to rozprodané dřív, než jsme poprvé kopli do země. Příští rok bude hotový stodvacetipatrový mrakodrap v Las Vegas.



Ivana Las Vegas.

To je moje značka. Nepotřebuju být Trump ani Madonna nebo Cher. Když se řekne Ivana, tak lidi vědí, že to jsem já. Kvalita.



V Las Vegas má velký dům i Donald.

Můj bude ale větší, největší v celém Vegas. Donald asi žárlí, ale měla jsem štěstí. Koupila jsem pozemek přímo v centru, naproti letišti, tak, aby se mu letadla při startu ještě vyhnula. Donald stojí kousek ode mě a mohl postavit jen padesát pater. Jinak by se letadla nestihla zvednout.



Bydlení u vás asi nebude úplně za babku.

Poslední tři patra koupí za 35 milionů dolarů můj kamarád Elton John. Bude tam mít studio i televizní sál.



Váš kamarád?

Velký kamarád, stejně jako jeho partner David. Dělají hodně pro charitu po celém světě: Jižní Afrika, Cannes, New York. Kamarádka je i zpěvačka Liza Minelli.



Co takhle postavit něco v Česku? V Praze?

Chtěla jsem už před deseti lety, ale tehdy jsem kvůli práci s kasiny neměla čas. Teď už to nebude jednoduché, jsou tu Rakušané, Němci, Američané a málo dobrých volných pozemků. Mohla bych koupit malý hotýlek, ale to pro mě není. Ráda dělám velké stavby, a tak se teď zajímám o Vysoké Tatry. Jednak jsem lyžařka a jednak chci Tatrám pomoct po vichřici.



Co děláte, když se na pár dní v roce vrátíte do Česka?

Jsem s rodinou. Loni měla maminka osmdesátiny, tak jsem jí uspořádala velkou oslavu. Byla jsem tam dva dny, neměla moc práce, tak jsem pronajala obrovský náklaďák, k němu pět lidí a předělali jsme jí celou zahradu. Nakoupila jsem stromy, růže, trávu, orchideje.



Zabavíte se ve Zlíně?

Jistě, sezvu kamarády, vezmeme auto...



... prý tam máte porsche.

A jedeme na chatu. Nebo se jde do kina.



Co kdyby vás pozvali spolužáci na sraz ze střední školy, šla byste?

Teď jsme ho zrovna měli, po čtyřiceti letech. Moc jsem chtěla přijet, ale byla jsem zrovna v Dubaji. Musela jsem tam dotáhnout nějaké obchody.



Měla byste si s vrstevníky o čem povídat?

Samozřejmě. Se ženskýma mluvím o dětech a chlapi se většinou ptají na podnikání.

Pohádková cesta holčičky z inkubátoru

Když se Ivana Zelníčková v Gottwaldově narodila, vážila jen kilo osmdesát. Musela do inkubátoru a její otec ji chtěl zocelit sportem. Sám plaval a Ivana už ve třech letech stála poprvé na lyžích. Ve dvanácti byla v reprezentaci.

Lyžuje i dnes, šest až osm týdnů v roce. „Dobře lyžuje i můj přítel Rossano, ale nestačí mi. Jsem rychlejší než dřív,“ říká Trumpová. A tím se dostáváme k jejím mužům. Ten současný, Ital Rossano Rubicondi, je o více než dvacet let mladší. Jsou zasnoubeni a podle známých se brzy budou brát. Rossano ji doprovázel i teď v Praze.

První vážnou známostí Ivany Zelníčkové byl textař Jiří Štaidl. Jenže se zabil v autě. Vdala se pak za lyžaře s kanadským pasem George Syrovatku, aby mohla odejít na Západ. V Kanadě dělala modelku, odešla do New Yorku a potkala miliardářského synka Donalda Trumpa. V roce 1977 si ho vzala a mají spolu tři děti. Donaldovi se ale až příliš líbily ženy a Ivana mu nevěru neodpustila. V roce 1992 se s ním rozvedla, vdala se za italského byznysmena Mazzucchelliho, ale manželství jim nevydrželo ani dva roky.

Kromě staveb mrakodrapů a kosmetiky dělá dnes Trumpová... snad všechno. Prodává kosmetiku, měla vlastní reality show, pořádá přednášky, vydává knihy a píše sloupky do magazínu Globe. „To dělám už patnáct let. Pořád je o čem, protože problémy žen se opakují. Zahýbá jim manžel, mají děti na drogách, chtějí se vdát, ale nelíbí se tchyni, jsou katoličky, ale chtějí si vzít žida,“ popisuje.

Kdy jste si poprvé všimla, že se líbíte mužům?

To mi bylo úplně fuk. Lyžovala jsem, studovala a udělala si doktorát na Karlově univerzitě. Devět měsíců v roce jsem trénovala a zbytek se učila. Na kluky nebyl čas.



Co vás na mužích zajímá?

Inteligence a smysl pro humor. Taky mám ráda, když je muž sportovní typ.



A mladší.

To není podmínka. Oba mí poslední manželé byli starší než já. Nemám nic proti starým pánům, ale vedle mě to není lehké. Mám moc energie. Jeden reportér se mě nedávno ptal, co bude za deset let, když mám o tolik mladšího přítele. Řekla jsem mu: „No, nedá se nic dělat, když umře, tak umře.“ Teď už opravdu nemůžu být se starším člověkem, potřebuju někoho, kdo mi bude stačit. Radši budu chůva než ošetřovatelka.



Muži bývají ješitní. Nevadí tomu vašemu, že vyděláte mnohem víc než on?

Nevadí. Já v jeho věku sice měla víc peněz, ale on není chudák. Podniká v Kataru, shání peníze na mrakodrapy a třeba i na produkci filmů. Vydělá si dost.



Pro vás ale musí být docela těžké koupit dárek třeba k Vánocům.

Těžké. Hodně těžké.



Ale přítel to zvládá.

Zvládá. Jinak by tu nebyl.



Vy jste ženám v televizi dokonce radila, jak mladšího muže získat.

Měla jsem reality show a v ní jednu ženu. Mladou, kolem čtyřiceti, která měla dvě děti a za sebou špatné manželství. Rozvedla se a vlastní prací pak vydělala čtyřicet milionů dolarů. Už nechtěla být s nikým starším, protože s tím bývalým měla jen starosti. Chtěla najít mladšího.



A vy jste jí ho našla.

Našla jsem jich pět a ona si z nich vybrala. Najednou měla sebevědomí, což je hrozně důležité. To učím ženy i na přednáškách.



Přednášíte?

Po celém světě. Mé přednášky se jmenují Woman Who Dares, tedy žena, která si dovolí, troufne, má odvahu. Mám pět témat a pokaždé končím citátem bývalé první dámy Eleanor Rooseveltové: „Nikdy nepodceňujte sílu ženy. Žena je jako čajový sáček. Nikdy nevíte, jak je silná, dokud ji nehodíte do vody.“



I pro české ženy jste byla a možná ještě jste symbolem. Odešla jste z Československa a v Americe vydělala spoustu peněz.

Ano. To může každá chytrá žena.



Určitě?

Jistě, a už nemusí nikam odcházet. Zrovna teď píšu svou další knížku na pomoc ženám. Každý totiž něco umí, je v něčem dobrý, ale speciálně ženy nemají sebevědomí. Třeba mají rády kytky. Tak mají z koníčku udělat malý byznys a z malého byznysu po čase velký byznys. V té knížce jim třeba radím, jak jít do banky a půjčit si na podnikání peníze. Jak nejdřív začít pracovat z domu a jak si pak založit firmu.



Mají to ženy v byznysu těžší?

Mají. Třeba v kasinech, tam nikdy žena nebyla. Já jsem jediná žena na světě, která má licenci na provozování kasina. Jsou obory, kterých se ženy zbytečně bojí, což se naštěstí mění. Vždyť máme ženu, která může být první prezidentkou Spojených států. Konečně. To by před dvaceti lety nebylo.



Ale ženy mají přece i výhodu – šarm. Mohou se na obchodního partnera usmát.

To máte pravdu. Ale ten obchodní partner si taky může říct: „No jo, hezká, takže bude pěkně blbá.“ Vždycky říkám, že z každé úspěšné ženy je muž v šoku. Muži totiž nevěří tomu, že může být žena chytrá a něco dokázat. Já jsem přitom každému ukázala, že udělám svou práci lépe než muž. Ženy vidí detaily, drobnosti, přijdou s návrhem, co zlepšit. Muži vidí jen peníze.



Ale třeba taky ne všichni. Jak důležité je pro vás to, jak vypadáte?

Velice, to by mělo být důležité pro každou ženu. I pro každého muže. Starat se o sebe, mít dobrou stravu, jíst vitaminy, cvičit. Nemohla bych sedět na pohovce, dívat se na televizi, jíst chipsy a být umaštěná od smaženého kuřete. Takhle jsem se sebou spokojená.



Někdy to ale ženy v péči o sebe trochu přeženou, nemyslíte? Třeba sérií plastických operací.

Ta otázka už je passé, dnes už na plastiky chodí každý. Někdo to schovává, někdo se tím chlubí, mně je to fuk. Dřív lidi neměli sebevědomí. Když máte špatný nos, tak si ho nechte spravit. O co jde? Máte špatné zuby, jděte k zubaři. Nelíbí se vám prsa, nechte si je změnit. Kde je problém?



No asi nikde. Na jaře se vám narodila vnučka. Co až vám za pár měsíců řekne babičko?

(Rozesměje se) Seberu jí hračky. Ale vážně, to mi vadit nebude. I když pro ni radši budu Ivana. Půjčím si ji, na hodinu, na dvě, a když už mě to nebude bavit, řeknu: „Ahoj, čau, tady ji máte.“ V tomhle mám odpracováno, tři děti už jsem vychovala.