Milenka ženáče: Je to srab, nikdy se nerozvede

"Nemá to cenu, on se nerozvede a já to dál nevydržím."

Přitom před pár dny kamarádkám ve vinárně vyprávěla, jak je ten její Ivan nejlepší chlap, culila se jako zamilovaná puberťačka. Po třetí skleničce veltlínského se rozplakala. Takové střídání nálad je u ní poslední rok a půl normální. Je totiž zamilovaná do ženáče.

Ženatý? To nemá cenu

Když předloni na podzim nastoupila jako zdravotní sestra na ortopedické oddělení jedné pražské nemocnice, ani nezaregistrovala, že se jeden z doktorů kolem ní ochomýtá. Ivan se jí vlastně nijak zvlášť nelíbil.

"Kdykoliv jsme spolu sloužili, pořád vtipkoval, snažil se upoutat pozornost. Když jsem nereagovala, schválně do mě začal rejpat přesně podle hesla, co se škádlívá, to se rádo mívá," vzpomíná. "Později mi došlo, že se mu líbím. Občas na mě koukal doslova jak na svatý obrázek."

Nechci ničit jeho rodinu, připadám si strašně, ale na druhou stranu ho chci jen pro sebe. Když se mu narodilo druhé dítě, nebyl u porodu, jen zajel za ženou do porodnice a večer už spal u mě.

Tmavooká sestřička věděla, že tenhle doktor má doma pětiletého syna a manželku čekající druhé dítě. Sama žila půl roku s přítelem. Měla ho prý ráda, ale nemilovala ho. Nejspíš i proto se jí doktorovo dvoření líbilo. Na sesterně pro ni pokaždé nechal nějakou pozornost, někdy čokoládu, jindy lízátko nebo růži. Po pár týdnech už Ivan Johanu přemlouval, aby si brala služby s ním.

Když měli volnou chvilku, šli spolu na kafe, zakouřit si. "Šlo jen o škádlení, flirtování," tvrdí Johana. "Navíc nesnáším nevěru. Když jsem zadaná, nedovedu toho člověka podvést, odsuzuju to."

Po půl roce se sešli mimo nemocnici na pivu. Povídali si a třicetiletý doktor několikrát zmínil, jak mu to s manželkou neklape a že jsou spolu už jen kvůli dětem.

"Hlavně jsem moc nechápala, co je to za ženskou, že nechce pracovat a zároveň se nestará ani o domácnost. Nic ji nebaví, je hádavá," říká Johana. Ale přiznává, že o tom ani moc nepřemýšlela.

Začali si spolu vycházet pravidelně. Ona příteli tvrdila, že jde s kamarádkou na cvičení a na skleničku. On se ani moc vymlouvat nemusel, i tak byl celé dny v práci.

"Za celou tu dobu jsme spolu nespali, jen mě občas pohladil, dali jsme si pusu," přiznává mladá žena. Ještě před pár lety by každé své kamarádce randění se ženatým rozmlouvala.

"Vždycky jsem tvrdila, že takový vztah nemá cenu, je plný lží. Ivan byl zpočátku fajn kamarád, dobře jsme si popovídali. Ale pak jsem se zamilovala."

Nedokážu ho opustit

Rady pro ni 1. Rozeberte si, jaké máte v rámci tohoto vztahu šance, a podle toho v něm buď pokračujte, nebo ho rázně skončete.

2. Vymezte si hranice, co si necháte líbit a co už ne.

3. Uvědomte si, že tento vztah bude velmi pravděpodobně komplikovaný, musíte očekávat rušivé zásahy od manželky.

4. Buďte si vědoma, že v případě konce manželství budou i nadále součástí vašeho života partnerovy děti.

5. Nečekejte na jeho rozhodnutí donekonečna, vyřkněte nahlas časový horizont..

Loni v květnu, sedm měsíců poté, co poznala Ivana, se Johana odstěhovala od přítele. "Přišel s tím, že nás někde s Ivanem spolu viděl. Nenechal si vymluvit, že jsem ho s ním nepodvedla. Tak jsem se raději odstěhovala."

Kvůli rozchodu netruchlila. Sehnala si nový podnájem a do vztahu s Ivanem se opřela naplno. "Scházeli jsme se u mě, začali jsme spolu spát. Doteď si pamatuji den, kdy mi poprvé řekl, že mě miluje. Vyděsilo mě to. Opakovala jsem mu, že to nesmí, že je ženatý a má rodinu."

I ona se změnila. Dřív pohodová žena začala být často podrážděná. Když jí někdo z kamarádů řekl, že chodit se ženatým mužem nemá cenu, urazila se a nemluvila. Občas někomu i vynadala.

"Miluju ho. Nechci ničit jeho rodinu, připadám si strašně, ale na druhou stranu ho chci jen pro sebe. Motám se v tom a od kamarádů slyším jen: Vykašli se na něj, on se nerozvede. Ale já doufala, že Ivan bude jiný."

Nejhůř snáší, když zůstane sama doma. "Kamarádky s partnery jezdí na dovolené, chodí do kina. Závidím jim i ty pitomé společné nákupy a dohadování o tom, co uvaří k večeři."

Konec se nepovedl

Rady pro něj 1. Uvědomte si zodpovědnost vůči všem zúčastněným a to, co jste opravdu schopný zvládnout/slíbit.

2. Identifikujte si pro sebe pravý obsah vašeho vztahu k milence: stojí za to bořit rodinu s dětmi?

3. Předjímejte dopředu pravděpodobné komplikace ohledně styku s dětmi.

4. Na základě svého vyhodnocení udělejte rychlé rozhodnutí, abyste milenku nedržel dlouho v šachu.

5. V případě, že se rozhodne pro manželství, neříkejte nic o mimomanželském vztahu manželce. Hledejte cestu k ní zpět.

To ona musí čekat, až bude mít Ivan čas. Už párkrát se rozhodla, že to skončí. "Pak zavolal a já na všechno zapomněla." V červenci se Ivanovi narodilo druhé dítě. Dcera. "Nebyl u porodu, jen zajel za ženou do porodnice a večer už spal u mě," vypráví Johana.

Měla pocit, že zvítězila, byl to jen další důkaz toho, že to manželství už neklape. Ale doktor znejistěl. Najednou slovo rozvod vyloučil ze své slovní zásoby. "Je hodně fixovaný na děti a bojí se, že by o ně přišel. Manželka by se mu prý mstila," opakuje jeho argumenty.

A tak to vyřešila rázně. V práci si vzala šest týdnů volna, narychlo si objednala jazykový kurz v Londýně a odjela. Ivanovi jen napsala, že je konec, a neodpovídala na esemesky, nezvedala mu telefon. Po necelých dvou měsících se vrátila s čistou hlavou.

"V práci jsem si ho nevšímala, mluvili jsme spolu jen pracovně. Překvapivě jsem to zvládala v pohodě."

Jenže to byl jen dočasný efekt. Ivan se nevzdal. Pořád ji pronásledoval, snažil se ji umluvit... Během dvou měsíců byli zase spolu.

Teď uběhl další rok a ona se zase trápí. Ivan chvíli slibuje, že se konečně rozvede, pak zase vysvětluje, proč to nejde. Rozcházejí se a scházejí. Ona se kvůli němu hádá s rodiči i s kamarády. "Nevěřím mu, je to srab, který to nedokáže vyřešit. Ale nedokážu se s ním rozejít, mám ho na to moc ráda. Snad až se jednou objeví nějaký jiný, lepší muž, do kterého se zblázním, tak ho možná opustím."