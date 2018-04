Milenka pro boháče: blond jogínka s velkým poprsím a titulem

13:38 , aktualizováno 13:38

Blond vlasy, zelené oči, postava lektorky jógy, čtyřky prsa a věk od 26 do 31 let. Takové jsou parametry ženy, kterou si bohatí pánové přejí za milenku a kterou by zahrnovali dárky a přepychem.