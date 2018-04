Milenka, kvůli níž muž boří mosty: hraje pohodářku a je připravená

Čím úspěšnější, bohatší a slavnější muž, tím větším lákadlům je vystaven. Získat muže pro ONS (One Night Stand, dobrodružství na jednu noc) není žádný kumšt, stejně jako stát se jeho milenkou na hezké chvilky. Většina milostných afér ovšem časem zhasne a skončí porážkou milenky, která čekáním na milencův rozvod ztratila nejlepší léta svého života. Chytré ženy vědí, že většina mužů si chce jen užívat, a s jejich rozvodem nijak nekalkulují.

"Jsem si jista, že takhle funguje 99 procent mužů. Ze všeho nejradši totiž mají rádi domácí pohodlíčko, navařeno, vypráno, prostě svoje jistoty," říká padesátiletá Michala, která si na mužský obdiv potrpí a prožila hodně románků.

Úspěšné štiky v cizích vodách

„Jsem milenka.“ „A já manželka.“ Zkušenosti žen, které se ocitly v jedné či druhé situaci, najdete v diskuzi Jsem milenka ženatého muže.

Milenky, jimž se "povedlo" milence rozvést a svůj vztah s ním zlegalizovat, představují v porovnání s druhou skupinou jev spíš výjimečný, ale přece jenom existují. Nahlédneme-li do světa celebrit, kde se to aférami a milostnými úklady jen hemží, můžeme jmenovat například Johna Lennona a Yoko Ono, jimž se stala osudnou spolupráce na natáčení alba Two Virgins v roce 1968. Jedna společně strávená noc se protáhla až do tragické smrti Johna Lennona v roce 1980.

Ani Angelina Jolie a Brad Pitt to zpočátku neměli jednoduché, neboť Pitt byl tehdy ještě ženatý s herečkou Jennifer Anistonovou. Podobně jako výše zmíněnou dvojici svedla i je dohromady práce, v tomto případě natáčení filmu Mr. & Mrs. Smith. Až do Pittova rozvodu v roce 2005 svou lásku drželi v tajnosti, přestože spekulace o ní prosakovaly již dávno. Na rozdíl od mnoha jiných hvězd dnes žijí poklidným rodinným životem a kromě tří společných dětí vychovávají ještě tři adoptované.

Yoko Ono na cenách Grammy Angelina Jolie Camilla Parkerová Bowlesová

Jedním z nejslavnějších párů, který si právo na štěstí musel "vyčekat" a vybojovat, je princ Charles a Camilla Parker Bowlesová. K aféře s Camillou se Charles přiznal až po rozvodu s Dianou a dva roky po Dianině tragické smrti (1997) svůj vztah ke Camille zveřejnil, což vyvolalo silné emoce. Mnozí kroutili hlavou, jak je možné, že téhle ženě, ještě k tomu starší, dal princ přednost před Dianou, všemi zbožňovanou kráskou s očima laně. Ale Charles zřejmě věděl proč a o šest let později, v roce 2005, si Camillu vzal. Svým postojem dal na frak konvencím a profláknutým klišé. Ne všichni se při volbě partnerky řídí povrchními hodnotami, na hlavním trendu to sice nic nemění, ale výjimky existují i zde a jsou osvěžující.

I u nás najdeme několik případů až do "zdárného konce" dotažených milostných afér. Jiří Paroubek se rozvedl a vzal si tlumočnici Petru, Mirek Topolánek svou stranickou kolegyni z ODS Lucii Talmanovou. Tyto svazky česká tolerantní veřejnost vstřebala relativně snadno a rychle. Zato když si Petr Nečas vzal Janu Nagyovou, byla to vzhledem k celému pozadí taková bomba, že ani legalizace vztahu sílu detonace nezmírnila.

Petra Paroubková, Lucie Talmanová a Jana Nečasová

Usměvavá a připravená blond Maří Magdalena

Vyvstává otázka: co musí mít žena, aby se jí "podařilo" rozvést ženatého muže?

Jak vypadá osudová femme fatale, která muže nejen svede, ale v brzké době také přiměje tomu, aby se vyvázal z původního vztahu a vzal si ji? Je hezčí, ženštější nebo diplomatičtější? Disponuje něčím, co těm ostatním, někdy dokonce mnoha jejím předchůdkyním, chybělo?

Jistý "recept" na to má pětapádesátiletá Gábina. "Po smrti manžela jsem měla několik ženatých milenců, jednou dokonce několik najednou. Zajímavé bylo sledovat jejich tokání, jakmile vypozorovali, že s nimi nemám žádné vážné úmysly. Říkala jsem jim: 'Tak šup, šup, tvůj čas vypršel, hybaj k manželce, čeká s večeří!' To je ohromilo a najednou se chtěli vázat oni. Kontrolovali mě, žárlili a začínali mluvit o rozvodu." Na to však Gábina nedbala. Časem si našla jiného, rozvedeného, a je mu věrná.

Takovou ženu obecně popisuje psycholožka, která si nepřála být jmenována. "Znám několik žen ve věku od 30 do 45 let, jimž se "povedlo" rozbít manželství a za milence se provdat. Shodou okolností jsou to všechno Jany, mají dlouhé blond vlasy a typově připomínají Maří Magdalénu. Jejich umění spočívalo v tom, že chlapa uměly, poněkud vulgárně vyjádřeno, ´popadnout za koule´. Tím ho zmákly a pak už nemusely nijak tlačit na pilu. Stačilo, že byly vždy naladěné, usměvavé a připravené..."

Stejně se možná chovala i Tamara, sedmadvacetiletá sekretářka ženatého manažera jednoho koncernu. Do roka se kvůli ní rozvedl, přestože měl s manželkou dvě děti. Slečnu si vzal, ačkoli nebyla žádný plavovlasý andílek a nevyznačovala se ani zvláštní atraktivitou. Dodnes spolu žijí, vypadají spokojeně a mají malé dítě.

Typický úlovek: 40 let, finančně zajištěn

O autorce Libuše Konopová se věnuje poradenství v oblasti seznamování a partnerských vztahů. Můžete se jí zeptat v její poradně.

V samotné kráse to rozhodně nevězí, je zapotřebí, aby do sebe všechno zapadlo. Důležitá je i uměřenost. Kdo míří příliš vysoko, může na to doplatit. Kvůli sexsymbolu Ameriky 60. let, slavné Marilyn Monroe, se sice rozvedl dramatik Arthur Miller, na odtržení amerického prezidenta Johna F. Kennedyho od noblesní Jackie však herečce síly nestačily. Mohla mít krásný život, místo toho o něj přišla.

Nezbytným předpokladem "úspěchu" je i být "ve správný čas na správném místě".

Seznámí-li se ženáč s dotyčnou ženou v době, kdy je již znuděn nebo dokonce znechucen svým mnohaletým manželstvím, hraje jí to do karet, zkrátka má lepší výchozí pozici.

Právnička Jitka Němcová, specialistka mimo jiné i na rozvody, popisuje "typického" klienta, který přichází se žádostí o rozvod, asi takto: "Věk kolem 40, většinou pohledný a finančně je na tom velice dobře. Manželka mu takříkajíc splývá s nábytkem. Kdysi to třeba byla pěkná dvacítka, ale časem se z ní stala loutka bez vlastních ambicí. Nikdy nepracovala a ani v budoucnosti pracovat nehodlá, den ubíjí klábosením s kamarádkami nebo nakupováním. Není divu, že tohoto pána uhnala mladší, krásnější a neokoukaná."

Sen každého muže představuje žena, která se na nic neptá, nic neřeší, je nekonečně ženská. V ideálním případě také osobnostně zralá a nezávislá. Ale ani tyto atributy před rizikem opuštění nechrání, jak dokazují případy těch, kteří doma tohle všechno měli, přesto se nechali zlanařit jinam a opustili své do té doby dobře fungující rodiny.