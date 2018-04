Milenec vdané ženy je společenské tabu i módní trend

Když už v krásné literatuře nějakou tu vdanou s milencem najdeme, jako třeba Paní Bovaryovou, Annu Kareninu či Effi Briestovou, líčí její příběh muž a hrdinka navíc končí zásadně tragicky. Zdůrazňují, že vdaná žena selhala, když podlehla své vášni.

„Mužský milenec je ve společenském vnímání méně přítomen než ženská milenka“, připouští německý psychoterapeut Hans Jellouschek. Přitom počet milenců vdaných žen podle něj stále roste. Tvrdí, že více než polovina všech lidí se alespoň jednou dopustila nevěry. Ženy muže takřka dohnaly. Práh studu klesá, jelikož možné důsledky nevěry už nepředstavují žádnou tragédii.

„Partneři na avantýru jsou většinou atraktivnější než vlastní muž,“ říká Manfred Hassenbrauck, profesor sociální psychologie na Univerzitě Wuppertal. Milenci jsou přitažliví zvlášť pro ženy, jejichž milostný život po narození jednoho nebo více dětí usnul. Což nepřekvapuje, protože vědci vědí, že otcové vykazují nižší hodnoty testosteronu než singles.

Vzrušení, které vdané ženy hledají, nemusí znamenat jen sex. Touží současně po lásce, pozornosti, pocitu, že je vnímána, hýčkána a že se může uvolnit.

Pytlák módním trendem

Vědci mají pro svobodného jedince, který se zaměří na vdanou partnerku, označení pytlák (anglický termín poacher). „Vesměs jde spíš o muže než ženy, kteří se pokoušejí získat někoho z jiného vztahu pro sebe. Je to speciální typ muže, tenhle pytlák, bývá extrovertní, má chuť na sex a zároveň se nechce vázat. Méně než ostatním jim záleží na těsném vztahu. Cítí se dobře bez něj a nechtějí být na nikom závislí,“ tvrdí profesor Hassenbrauck. Avantýra se zadanou ženou je k tomu ideální.

Párový terapeut Jellouschek v tom vidí trend. „Čím dál tím víc mužů se brání závazkům. Se ženou jako milenkou mají relativní jistotu, že se, aspoň na chvíli, nemusejí rozhodovat,“ tvrdí pro německý časopis Die Welt.

Na německém internetovém seznamovacím portálu elitepartner.de se na tohle téma rozvinula dlouhá diskuze. „Jsou avantýry skutečně nemorální? Nebo z nich nakonec všichni profitují?“ ptá se první diskutér. „Manželka je šťastná, může si zachovat rodinu a svého manžela může navzdory jeho deficitům opět milovat - všechno, co on nemůže být, čerpá u milence. Milenec o všem ví a může být taky nadmíru spokojen. Dokonce i manžel, neboť má ženu, jež ho miluje a přehlíží jeho nedostatky. Nemusí ho chtít měnit a jeho ego může čechrat vědomí toho, že ona sama jinde taky nepřijde zkrátka,“ míní diskutující a následuje bouřlivá výměna názorů (nutno podotknout, že hlavně mezi muži).

Někteří takové ženy pranýřují a házejí je do stejného pytle jako prostitutky. S jediným rozdílem: profesionálka vykonává sex za peníze, zatímco vdaná milenka dělá totéž zadarmo. Jiní s názorem prvního čtenáře souhlasí.

Zdá se, že i podle českých mužů se zadané partnerky stávají „módním trendem“. Psychologové a vztahoví koučové se ve své praxi čím dál častěji setkávají s klienty, kteří mají podobný názor jako Karel a Aleš.

Karel, inženýr, 55: Když jsem se před několika lety podruhé rozvedl, řekl jsem si, že už si budu jen užívat. Proč si někoho stěhovat do bytu, abych to za pár měsíců bylo zase totéž? Snahou o mou převýchovu počínaje a hádkami kvůli pozdním příchodům konče? Mám svou práci, přátele, koníčky a sex, kdy se mi zachce. S vdanou ženou, která ke mně chodí na návštěvu. Natěšená, chci-li to vyjádřit nikoli pornograficky, ale slušně. Užijeme si, je v tom pořád vášeň, povečeříme v selské jizbě, popovídáme si a rozloučíme se. Oběma to vyhovuje, tak proč by to mělo být špatné?

Aleš, 42: Nač partnerce ze sebe dávat všechno? Možná někde žijí výjimky, ale já zatím vždycky padl na nějakou kudlanku, co mě chtěla postupně předělat a ještě k tomu finančně vykostit. Pár dní před výplatou sexy tanečky, to jo, to se předváděla z té nejženštější stránky! Ale jakmile jsem udělal stojku, bylo všechno při starém. Žádný sex, jen sekýrování: Kam jdeš? S kým jdeš? Kdy přijdeš? Koukej vyluxovat! Zas jsi pochcal záchodové prkýnko! Teď mám milenku na občasné výlety, posezení v hospodě a sex. Úplně mi to stačí a jestli spí i se svým starým, to fakt neřeším.

Když dva dělají totéž, není to totéž

Že by žádní milenci vdaných žen tajně nedoufali v její rozvod, netrpěli a nepočítali dny či hodiny do příští schůzky? Odpovídají pánové upřímně? Nebo je to případ od případu jiné?

Přestože se mužská mentalita od ženské liší, najdou se i tací, kteří to všechno vidí a hlavně prožívají podobně jako ženy: bez potlačované touhy po odvetě, urputného hájení vlastního soukromí nebo vytváření hranic. Upřímně si přiznávají - tak jako jeden z mých klientů -, že jim takový vztah jim nestačí.

Petr, 38, manažer: Před dvěma lety jsem na školení poznal moc zajímavou ženu. Přeskočila mezi námi jiskra, vyměnili jsme si kontakty, začali si psát, volat. Pak došlo i na tajnou schůzku v hotelu a bylo to nádherné. Oba jsem si pak upřímně přiznali, že jsme dosud nic podobného neprožili. Zamiloval jsem se a myslím, vlastně vím, že ona taky. Jenže je vdaná, má dvě děti předškolního věku a bydlí v jiném městě. Pracovně i doma je natolik vytížená, že se vídáme málokdy. Voláme si, když může mluvit, ale v poslední době mě to pak vždycky ještě víc rozhodí. Už jme se bavili i na téma rozvod. Chtěla by žít se mnou, s manželem si prý nikdy moc nerozuměli. Ale zatím si netroufá, když jsou děti malé. Taky říká, až se více poznáme. Mně jako muži sice žádné biologické hodiny netikají, ale špatně to snáším a chtěl bych mít aspoň vidinu, že spolu jednou přece jen budeme bydlet. Její děti by mi nevadily. Nevím, co mám dělat.

Nechtějí vypadat jako loseři

Narážíme na evidentní rozpor: na jedné straně se zdá, že vztah svobodného muže a zadané ženy je „jev“ stále vzácný a na druhé takových případů ve skutečnosti přibývá, stejně jako přibývá síše anonymních virtuálních „vyznavačů“ tohoto typu svobodného vztahu.

Z toho plyne jediné: vztah s vdanou ženou patří zřejmě k tabu tématům mezi muži. Muži, kteří si takovou ženu našli, pravděpodobně obecně platí za losery, a to neodpovídá obrazu mužnosti! I když takových případů je čím dál víc, nikdo o tom konkrétně nikomu nevypráví, protože se za to hluboce stydí, připouští diskutéři na webu.