Milenec jako auto: možná máte v posteli porsche, možná veterána

Nižší střední třída

Exteriér takového muže vás zaujme na první pohled. Na trh by ho bez výhrad doporučila i České obchodní inspekce, normy pro danou kategorii splňuje po všech stránkách. Při bližším ohledání však zjistíte, že ne náhodou patří do té z nejnižších tříd.

Interiér se neslučuje s vaším vkusem, chybí mu přidaná hodnota. K dlouhé trvanlivosti jednoduše není koncipovaný, což nehodláte tolerovat a už vůbec ne investovat síly do případného možného vylepšení. Od toho tady milenky nejsou.

S tímto typem milenců obvykle získáte zkušenost v silném alkoholovém opojení, v záchvatu žárlivosti, kdy potřebujete vrátit úder utržený v manželském ringu nebo v rámci zvyšování si pošramoceného sebevědomí.

Pro koho tenhle vztah není: Pro romanticky založené duše, které nedokážou rychle regenerovat po trapných situacích, jež jsou u jednorázových záležitostí téměř jistotou.

Co mu koupit k Vánocům? Vůbec nic! I kdybyste náhodou znala jeho jméno a číslo, dělejte, že neexistujete.

Vyšší střední třída

Muži z této kategorie nemáte prakticky co vytknout a vztah s ním může trvat roky, pokud nedopustíte častější setkání než jednou, maximálně dvakrát do měsíce. Detailní seznámení s sebou nese riziko odhalení chyb, které ani zkušení projektanti ve vývojových laboratořích nevychytali.

Z této třídy se nejčastěji rekrutuje milenec vracející se do vašeho života v cyklech. Takzvaný bumerang je oboustranně výhodný – oba zhruba víte, co od druhého čekat, můžete navazovat na společnou historii, nemusíte překonávat stud. Bumerang touží dopátrat se odpovědi, zda s vámi měl být, nebo ne. Očekávejte ho zejména ve chvíli, kdy si podobnou otázku klade s jeho manželkou jiný muž.

Muž z této kategorie se také nejčastěji mění v manžela s pořadovým číslem dvě. "Během našich dvacetiletých manželství jsme spolu měli milenecký vztah dvakrát. Když všechny děti dospěly a odešly z domova, rozvedli jsme se a vzali. Jsme spolu dva roky a zatím spokojeni, i když nebudu tvrdit, že všechno je jen růžové," říká znovu provdaná Lenka.

Pro koho tenhle vztah není: Pro ty, co chtějí poznávat stále nové věci a starých se nekompromisně zbavují, případně recyklují formou poskytnutí do oběhu mezi své kamarádky a známé.

Co mu koupit k Vánocům? Z titulu své pozice se musí neustále udržovat ve formě. Kupte mu sportovní hodinky, ať je nucený hlídat si svůj čas při běhu a zlepšovat se v něm.





Terénní vůz

Milenec z této kategorie, to je kamarád-pomocník vhodný do náročného terénu. Pokud se s ním ocitnete na vaší rodinné chalupě, buďte si jistá, že naštípá dříví na společný víkend i na celou zimu, a ještě opraví roky nedoléhající vchodové dveře. Na vás už pak je jen vymyšlení věrohodné historky, až budete zbytku rodiny vysvětlovat, jak k tomu došlo.

Je konstruovaný i na řešení situací spadajících do gesce jiných. Když se vaše a manželova služební cesta překrývají a vy potřebujete být brzy nad ránem na letišti, kamarád-pomocník přistaví svůj vytopený vůz před váš byt.

"Jde obecně o jakousi vzájemnou kamarádskou výpomoc, kdy muž přichází za sexem, ale odvádí za něj nějakou práci, na kterou ona třeba nemá fyzičku," formuluje výhody takového vztahu pětapadesátiletá Klaudie, která měla kamaráda-pomocníka po rozvodu. "Žena je v tomto případě ve výhodě, neboť má sex, ne sice s milovaným, ale přijatelným mužem, navíc získává bonus přezutých zimních pneumatik či vymalované kuchyně," dodává.

Kamarád-pomocník se obvykle rekrutuje z řad bývalých spolužáků, současných sousedů i kolegů. Možná vás i miluje, ale to neznamená, že chce bořit, co má doma. Doba expirace je téměř neomezená.

Pro koho tenhle vztah není: Pro ty, co potřebují k životu adrenalin a plout po rozbouřeném moři, nikoliv kotvit v klidném přístavu.

Co mu koupit k Vánocům? Obvykle to bývá zapálený kutil nebo kuchař. Luxusní sada nožů ho zajisté potěší.

KODEX Pravidla slušného chování milenky Milence si pořizujeme, protože se nám v životě něčeho nedostává. Milenec = dialog + sex. Abyste rovnici řešila podle zmíněného vzorce, vyžaduje to přísnost a téměř vojenský řád. Zde jsou základní pravidla, která by každá slušná milenka měla ctít. VYBÍREJTE SI

Muže, kteří si hledají milenku jen jako hojivou náplast na rozbolavělé šrámy z předchozího vztahu, si nepouštějte k tělu. Nejste samaritánka. Potřebujete milence, který stojí pevně na nohou a ještě má dost síly udržet i vás. BUĎTE NETEČNÁ

Obalte své mravní zásady silnou vrstvou izolace, která vám nedovolí výčitky svědomí. Když už si milence pořídíte, zažeňte všechny stopy pochybností. Zkuste jej brát jako chybějící vitamin ve stravě, kterého se vám doma nedostává. BUĎTE ZÁSADOVÁ

Hned od začátku nasaďte laťku se svými požadavky hodně vysoko. Snížit se dá vždycky, zvýšit jen obtížně. NEVYSVĚTLUJTE

Dnes nemůžu a basta, víc nediskutujte. Nejste přece doma, abyste lhala a vymýšlela složité scénáře, proč se s ním nechcete vidět. Tímto se stanete vzácnou a nastane ideální stav, když milenec žárlí na manžela nebo jiného milence.

Veterán

Přestože od jara do podzimu můžeme na našich silnicích spatřit čím dál více těch opravdových plechových veteránů, milenec tohoto typu není příliš známý. To proto, že podléhá přísnému stupni utajení. Na veřejnosti se ukazuje zřídkakdy, aby nepřišel o punc výjimečnosti, ale i z ryze praktických důvodů rizika koroze.

Dámy, kterého ho mají, o něm poví jen prověřeným kamarádkám. Nebaví je věčná obhajoba tohoto vztahu.

Milenec veterán je klidný, díky životním zkušenostem si ví vždy rady, je velkorysý. Pokud mu to možnosti dovolí, neodmítá ani finanční pomoc rodině milenky. Jeho nadhled je osvěžující a v jeho přítomnosti se cítíte bezpečně.

Pro koho tenhle vztah není: Pro temperamentní ženy, které milenci netolerují sebemenší vadu na kráse.

Co mu koupit k Vánocům? Skok v tandemu s padákem. Vždycky si ho přál, ale žena mu ho nikdy nedovolila z obav o život, přestože je to jedna z nejbezpečnějších sportovních aktivit.

Luxusní bourák

Díky nadstandardům ve všech směrech vás s mužem této kategorie čeká skoro všechno, o čem si sníte ve své hlavě, když právě dáváte do pračky už čtvrté povlečení v jednom měsíci zavšivené od dětí, přitom polykáte slzy z pohledu na výpis z banky a do toho se z kanape ozývá chrápání manžela, přestože by měl s dětmi dělat úkoly.

S mužem tohoto typu nemusíte plánovat, být ve střehu a předvídat, co se stane. On se o všechno postará sám. Stejně jako auto vybavené spoustou vychytávek a sofistikovaných senzorů, díky kterým plechový stroj dokáže třeba předvídat hrozící nehodu. Při správném zacházení vydrží na celý život.

Ale i tento skvost má své mouchy. Přednosti, kterých si je dokonale vědom, občas zneužije a má tendenci rozhodovat o směru cesty, ačkoliv to je výhradně ve vaší rozhodovací pravomoci.

Pro koho tenhle vztah není: Pro sebevědomé ženy, které nesnesou žádný diktát, neuznávají autority a chtějí mít život pod svojí kontrolou.

Co mu koupit k Vánocům? Vážně těžký úkol. Ohromit tohle ego hmotným statkem se vám jen tak nepodaří. Zkuste dárek v podobě dvou společně strávených dnů daleko od své i jeho rodiny. Snad to oba přežijete.





Rodinná dodávka

Kategorizace milenců jde napříč všemi povoláními. Výjimku tvoří lékaři, kteří tvoří samostatnou skupinu. Na svět se dívají optikou pozměněnou dennodenním pohledem na krev, nahotu i na smrt, a je to na nich znát. Jejich půvab se přesto nedá popřít.

Když se naučíte pracovat s jeho sebestředností, máte vy i rodina navždy vyhráno. V případě zdravotních potíží se vás ochotně ujme, bez vyčkávání v koloně neprivilegovaných také zajistí audienci u kolegů. Vyplatí se s ním udržovat občasný kontakt i po skončení poměru.

Pro koho tenhle vztah není: Pro ty, co nerady mění plány. Kvůli neodkladným případům bývá často odvolán. Více než jinde hrozí, že vztah ukončí s nástupem nové sestřičky.

Co mu koupit k Vánocům? Nadmíru adrenalinu rád rozpouští v alkoholu, ale toho má dost v podobě úplatků od pacientů. Kupte mu lístky na koncert oblíbené kapely. Buďte velkorysá, vemte dva. Manželce by těžko vysvětloval, že dostal jen jeden.