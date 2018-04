Milena Grenfell-Baines: Říkají jí Lady Remoska

Milena Grenfell-Baines Stala se ošetřovatelkou, vychovatelkou, překladatelkou. V Anglii se vdala a vlastně celý život zasvětila spojování obou svých vlastí - Anglie a Česka. Do Prahy, Mariánských Lázní a Karlových Varů přivezla Merseyside Youth Orchestra. Organizuje výměnné pobyty studentů hotelových škol z obou zemí. A konečně - její zásluhou objevili Angličané kouzlo české remosky, která teď vládne britskému trhu s kuchyňskými spotřebiči.

Když bylo Mileně Fleischmannové deset let, nastoupila se dvěma mladšími sestřičkami do vlaku, který je odvezl do Anglie. Začínala válka a židovské děti nečekalo doma nic dobrého. Malá Milena se na rozdíl od naprosté většiny ostatních malých cestujících se svými rodiči zase shledala. Přijeli do Anglie rok po ní. A rozhodli se zůstat i po válce.

Mladá Milena vystudovala zdravotnickou školu a stala se ošetřovatelkou, přestože její hlavní láskou byla vždycky hudba. Pracovala s dětmi v mateřské školce a potom odjela na pár let do Francie jako chůva. Když se vrátila, potkala svého budoucího muže.

Architekt George Grenfell-Baines byl rozvedený, měl z předchozího manželství dvě dcery, a protože britská královna ocenila jeho práci šlechtickým titulem, měl právo říkat si Sir. Svatbou se z obyčejné slečny Mileny stala pravá anglická Lady, ale svůj titul nikdy moc nepoužívala.

I její manžel byl milovník hudby, a tak velmi často chodili na koncerty Královské liverpoolské filharmonie. V návštěvách koncertů pokračovali manželé Bainesovi i po narození dalších dvou dětí, dcery Jany a syna Jiřího, a po přestěhování do Prestonu, kam Liverpoolská filharmonie pravidelně jezdila. Po koncertech pořádali slavnostní večeře pro přátele a nakonec i pro sólisty orchestru a dirigenta. Z těchto sešlostí vznikla nakonec Společnost přátel Liverpoolské filharmonie, která má dnes už kolem čtyř set členů. Milena Grenfell-Baines byla řadu let členkou její správní rady, a to i v době, kdy se stal dirigentem filharmonie Libor Pešek.

Popsat všechny aktivity, kterými paní Milena dokázala pospojovat svou starou a novou vlast, není snad v jednom článku možné. Je patronkou Nadace Emmy Destinové. Dlouhodobě působila v komisi, která vyhledávala spřátelená města v České republice, a spolupracovala s Halton College při organizování každoročních výměnných pobytů českých a britských studentů hotelových škol.

Od roku 1998 je předsedkyní nejvýznamnějšího a nejpočetnějšího krajanského sdružení ve Spojeném království - British Czech and Slovak Association. Ne nadarmo získala od českého ministra zahraničí cenu Gratias agit, která se už od roku 1997 uděluje za šíření dobrého jména naší vlasti ve světě.

Nejširší slávu jí ale asi získá popularizace remosky v Anglii. Když totiž Lady Milena zjistila, že ji v Anglii nikdo nezná, domluvila přímo s českým výrobcem, že mu pomůže proniknout na britský trh. Dneska je remoska na britských ostrovech tak populární, že se jí prodalo už několik desítek tisíc kusů a nadšení zákazníci uvažují o založení jejího fanklubu. Přesvědčte se sami na stránkách www.hoorayforhomecooking.co.uk.