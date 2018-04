Milé drobnosti, které ozvláštní vaši svatbu

Jak si ozdobit auto na poslední svobodnou jízdu

I svatební auta mají své trendy. Ten nejmodernější je ozdobné V na přední kapotě, stočené z pruhu vlizelínu a svázané po 20 cm ozdobnou stužkou do bílých "buřtíků". Je to jednoduché a dodat už stačí jen mašle na zrcátka.

Chcete si na kapotu posadit panenku? Pak jí musíte do nožiček vyvrtat několik děr a do nich drátem upevnít přísavky (k dostání třeba v akvaristice) nebo přilepit silné magnety. Lem šatiček připevněte ke kapotě lepenkou, aby panenka za jízdy nedělala striptýz.

Kytici na kapotu vám připraví i v květinářství.

Auto před svatbou umyjte, ale nevoskujte. Přísavky by nedržely! Nejjednodušší je zdobení auta přenechat svatební agentuře nebo si propriety obstarat v půjčovně svatebních šatů.

Tipy od nevěst najdete na na www.beremese.cz

Oznamuje se všem

Dva měsíce před svatbou byste se měli zamyslet nad oznámením. Nejkrásnější jsou ta s osobním nápadem a originálním zpracováním. Líbí se vám ručně psané, svázané v obálce zlatým drátkem vytvarovaným do srdíčka?

Jmenovky od srdce

Když přivítá každého hosta na jeho talíři v celofánu zabalené perníkové srdíčko s polevou a jeho jmenovkou, vydrží snáz i čekání na polévku. A nakonec si ho může odnést domů jako památku nebo sladkou tečku ke kávě.

Zasedací pořádek

Jakmile máte u svatební tabule víc jak deset hostů, nastane při usazování nevyhnutelný zmatek. Vyrobte si nápaditý zasedací pořádek a vystavte ho před vchodem do salonku nebo do zahrady, kde se vaše hostina koná. Papíroví motýli jsou pro zahradní slavnost zvlášť styloví - co motýl, to stůl prostřený ve stejných barvách.

Jídelní lístek

Teprve ručně vyrobené svatební menu udělá z oběda hostinu. Desky z fialové čtvrtky jsou ozdobené zlatou fixou a skrývají ručně psaný jídelní lístek. Můžete do něj zařadit i projevy tatínků nevěsty a ženicha.

Sladký suvenýr

Trochu netradiční zákusek, výslužku i suvenýr ze svatby představují domácí cukrová lízátka. Na svatební stůl je můžete rozmístit do skleniček s cukrovými stříbrnými perlami.