VÍCE VE FOTOGALERII

MILÁNO OČIMA MÓDNÍ REDAKTORKY

Do italské módní Mekky jsem se vydala na každoroční "fashion week" a kromě přehlídek jsem zmapovala i milánské módní butiky. Miláno lze bez diskusí zařadit mezi města s největším počtem obchodů na kilometr čtvereční. Najdete tu všechny styly jak pro mladé, tak i pro starší.

Největší koncentrace je v okolí známého dómu, sídlí tam velké značky i klasická konfekce jako Promod či Benetton.

KAM MUSÍTE URČITĚ ZAJÍT:

Galerie Vittorio Emanuele a okolí

Zde najdete značky jako Louis Vuitton, Prada, Gucci, Celine a desítky dalších.

La Rinascente

Několikapatrový obchodní dům nacpaný těmi nejznámějšími značkami z celého světa od Louis Vuitton, Marc Jacobs, Moschino, Burberry až po Lacoste a Esprit.

San Babila

Okolo tohoto náměstí najdete Zaru, H&M, MaxMaru a Pollini

Corso Buenos Aires

Nejdelší ulice v Miláně, kde najdete výběr z klasické konfekce. Něco jako pražská ulice Na Příkopě. Tady aby člověk měl kolečkové brusle.

VIA MAZZINI

Celosvětově proslulá značka Benetton má v Miláně obrovský, několikapatrový obchod s kompletním sortimentem.

VIA TORTONA

Na jihozápadě Milána jsem našla malý designový obchůdek I. Tortona, do kterého jsem se opravdu zamilovala.

Kromě klasického oblečení tu prodávají třeba super pláštěnky, boty z plastu a součástky na výrobu vlastních šperků.

NÁKUPNÍ HOREČKA

Pokud nemáte nabitý účet a neomezený kredit, zamiřte od dómu na jih.

Ulice Via Dante a Via Torino

V této části Milána najdete velkou nabídku sportovních i elegantních značek a zajímavých doplňků. Kromě módy tu nakoupíte i malé designové věci do domácnosti a spoustu kosmetiky.

Ulice Corso di Porta Ticinese

Jedna z mých nejoblíbenějších milánských ulic. Našla jsem tu známé i neznámé obchody s krásnými interiéry a výlohami, světově proslulé značky, jako je Levi´s, Eastpack, Fornarina, Diesel, Carhart, Armani jeans, Tokidiki, ale i malé vintage obchůdky se secondhandovým zbožím, které ve větším množství najdete i u Kanálu Nagli na jihozápadě Milána.

Tady najdete zejména obchůdky mladých návrhářů s originální módou.

VIA MONTENAPOLEONE

Tady jsme v centru té nejlepší módy. Najdete tu butiky Versace, Prada, Etro, Salvatore Ferragamo, Armani, Gucci, a já jsem tu dokonce potkala Karla Lagerfelda.