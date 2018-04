Víme, co nosit příští jaro. V Miláně zazářila i česká krása

4:53 , aktualizováno 4:53

Ačkoliv se vám to může zdát předčasné, módní návrháři od New Yorku po Paříž již mají jasno, do čeho nás obléknou příští jaro a léto. Zatímco čeští designéři urputně dodělávají podzimní oblečení, v italském Miláně vrcholí prezentace letních kolekcí. Co si Italové připravili pěkného?