Zářivé barvy a retro vzory: milánský týden módy v deseti outfitech

17:30 , aktualizováno 17:30

Color blocking, tedy kombinování kontrastních ploch v sytých barvách, se vrací do módy. A to není všechno, míchat se budou i různorodé vzory a struktury látek. Nikdo to neumí tak dobře jako italští návrháři, kteří své kolekce pro jaro a léto 2016 předvedli na milánském týdnu módy: vybrali jsme nejvýraznější modely.