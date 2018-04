Miláčku, chci s tebou cítit bezpečí, úctu, lítost... O jaké pocity ženy stojí?

Souhlasíte, anebo spíš chcete partnera obdivovat, či se vedle něj hlavně cítit bezpečně?

"Myšlenka Kateřiny Jacques je rozhodně zajímavá, dává navíc naději i neschopným blbečkům," připouští psycholog a poradce v partnerství Petr Šmolka. "Až dosud jsem si myslel, že žena si přeje muže, který v ní vzbudí hlavně pocit bezpečí a jistoty, přičemž ovšem neuškodí, když v ní alespoň na počátku vztahu dokáže vzbudit i pocit touhou se chvějících dolních okončetin," dodává odborník.

Podle něj ale ideálem nebude jakéhokoli citu prostý "macho", ale spíše muž, který je čas od času ochoten připustit i nějakou tu vlastní slabost.

Ani rychlý miniprůzkum mezi ženami nepotvrdil, že by touha po soucitu nad partnerem byla hnacím motorem lásky. Spíš naopak.

"Čím mě partner spolehlivě odradí? Když mi ho musí být jenom líto," svěřila například pětadvacetiletá Veronika. Od přítele očekává hlavně důvěru. "Chci si být jistá, že se na něj můžu spolehnout. A když něco řekne, nebo slíbí, tak to udělá. S tím souvisí i pocit bezpečí. Na druhou stranu by to ale neměl být žádný ňouma, kterého kam postavím, tam ho za hodnu najdu. Měla by tam být i špetka napětí," tvrdí.

S přibývajícími léty se samozřejmě naše přání mění. Zatímco patnáctiletá Adéla si ze všeho nejvíc přeje, aby měla díky partnerovi pocit, že je ta nejúžasnější a nejkrásnější na světě, pětadvacetiletá Veronika touží hlavně po důvěře. O sedm let starší a zatím ještě svobodná Linda už preferuje jiné hodnoty: "Chci, aby ve mně muž vzbuzoval pocit svobody, klidu, pohody, solidnosti a úcty," říká.

Jistota a bezpečí

"Priority se sice v čase doopravdy mění, ty dvě základní: jistota a bezpečí, však platí poměrně univerzálně," podotýká Šmolka. Upozorňuje, že obě hodnoty se opírají dokonce i o zákonitosti vývoje nižších živočišných druhů.

Stejně tak je člověk podle něj naprogramován k zachování vlastního druhu. Každá samička si intuitivně vybírá samečka, který je s to předat případným potomkům vhodný genetický základ pro zdravého a schopného potomka. Zároveň však hledí na to, aby byl partner také dostatečně silný. To proto, že očekává, že ji i potomky posléze také ochrání a uživí.

"A u člověka se ona ´síla´ zpravidla transformuje do profesní úspěšnosti, která s sebou v podmínkách civilizace přináší právě onu kýženou jistotu a bezpečí," dodává psycholog.

Dál podle situace

Také pro šestatřicetiletou paní Johanu, která má manžela a dvě děti nepřipadá v úvahu, že by za strany partnera toužila po soucitu, lítosti či dokonce strachu. Pro ni je hlavní úcta.

"Úctu totiž cítím k člověku, se kterým se cítím bezpečně, kterého si vážím pro jeho vlastnosti, o kterého se můžu opřít," říká. Pro osmačtyřicetiletou Marii je rovněž hlavní pocit bezpečí. "Je skvělé, když máte k dispozici jeho náruč s máte kde si pofňukat, abyste z ní, zase silná, zas mohla do světa."

Je zřejmé, že i když základní dvě citové priority ve vztahu k partnerovi v podstatě všem ženám zůstávají, jejich jiné citové potřeby se mění. A co víc: To, po jakým citech při svém muži ženy právě touží, vypovídá nepochybně o nich samých.

Touží-li Kateřina Jacques po tom, aby její parter v ní vzbuzoval soucit, bude ve hře především její konkrétní životní situace. "O očekávaných emocích totiž rozhoduje, zda je žena spíše ve fázi hledání partnera pro reprodukci, či naopak v období pozdějšího ´hnízdění´. Důležité je i to, zda má potřebu dominovat nebo naopak být spíše vedena. Svou roli hrají i předchozí, především emočně významné, zkušenosti, jak z původních rodin, tak z předcházejících vztahů," vysvětluje Šmolka.