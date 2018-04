Doma se nelíčím a vlasy si nemyji každý den, přiznala Mila Kunisová

„Nenosím make-up. Nemyji si vlasy každý den. To nejsou věci, které bych nějak řešila,“ řekla nastávající maminka.

Kunisová se nechala nenalíčená vyfotit na jednu ze stránek srpnového magazínu Glamour. Během focení použila jen balzám na rty, kožní sérum a oční krém.

„Chválím ženy, které vstanou o třicet, čtyřicet minut dříve, aby si namalovaly oční linky. Myslím, že je to krásné. Jen já taková nejsem. Takže když jdu na focení a moje maskérka mě nalíčí, pak si říkám: No, takhle je život snadnější,“ pochvaluje si herečka.

Kunisová také přiznala, že nemá ráda retušování fotek a nelíbí se jí přílišné úpravy ve Photoshopu.

„Nenávidím to. Jednou jsem fotila pro jednu společnost, která snímky tak upravila, že jsem si říkala: To vůbec nejsem já. O co vám jde? Chtěli jste mě a pak uděláte nějakou verzi mého já, kterou ani nejsem. Hrozně to nesnáším,“ řekla. „Jestli někdy chci, abych neměla opuchlé oči? Pomozte mi trochou osvětlení. Ale jestli chci natáhnout nohy, zeštíhlit pas, upravit křivky boků, prodloužit krk a bla, bla, bla? Ne.“

Mila Kunis jako špatná matka. Takovou úlohu musela splnit ve své nejnovější roli ve filmu - Matky na tahu (2016):