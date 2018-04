Na mateřství mě připravili moji psi, říká Mila Kunisová

„Je to stejné jako mít psa,“ odpověděla Mila v rozhovoru na to, jaké to je být rodičem.



„Mám také dva psy, vlastně jsem vždy měla psy. Vždy jsem měla psa, je to dobrý trénink na dítě, nedělám si legraci. Rozdíl je v tom, že své dítě nemůžete dát jen tak někomu na hlídání. Ale mateřství je krásné, myslím, že je fantastické. Myslím, že jsme oba čekali na to, až to budeme mít v hlavě srovnané, než jsme si s manželem pořídili dítě,“ prohlásila ukrajinská rodačka Mila.

Kunisová poznala Ashtona Kutchera už v devadesátých letech, když spolu natáčeli seriál Zlatá sedmdesátá. Ačkoli ona byla do něj zakoukaná od samého začátku, s ním to tehdy ani nehnulo.

A začal žít se starší herečkou Demi Mooreovou, jejímž manželem byl v letech 2005 až 2013. Rozešli se však už v roce 2011. V první polovině roku 2012 pak začal Ashton randit s Milou a v červenci 2015 se vzali.

„Když jsme se s Ashtonem dali dohromady, věděla jsem, že nejde jen o krátkodobý románek. Cítila jsem, že spolu založíme rodinu a od začátku jsem se na to velmi těšila,“ sdělila herečka v rozhovoru pro magazín People.



„A taky jsem věděla, že když bude všechno v pořádku a zadaří se, budu chtít víc než jedno díte,“ dodala s tím, že u dvou možná nezůstanou a pořídí si ještě třetího potomka.