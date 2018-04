Mikuláš je pro děti? Omyl. Dárek dostane každý druhý dospělý

Aktuální průzkum společnosti NMS Market Research ukázal, že už 49 procent dospělých dostane na tento svátek nějakou drobnost, například alkohol. U mladší generace je to dokonce až 70 procent.



Ostatně i bez průzkumu je v obchodech vidět, že výrobci na Mikuláše myslí i na dospělé. V regálech se například objevují pivní adventní kalendáře nebo kalendáře jako trvanlivý salám.

„Každý druhý Čech dostane něco k Mikuláši, mezi mladšími do 35 let je to dokonce sedm dospělých z deseti,“ uvedl manažer společnosti NMS Research Kamil Kunc. I přes různé novinky na trhu stále u lidí dominuje klasika: nejčastějším dárkem zůstávají bonbony a další sladkosti (91 %), následuje ovoce (90 %) a pak oříšky a dokonce i peníze. Někteří pak v balíčku od Mikuláše najdou i zmiňovaný alkohol nebo uzeniny.

Klasikou mezi Čechy zůstává i to, že většina nechává nákup mikulášských dárků na poslední chvíli. Do obchodu zamíří 53 procent z nich až v týdnu, kdy se tento svátek slaví. Čtrnáct dní dopředu má z části dárky připraveno 42 procent, hotové nákupy ale mají pouze 4 procenta lidí.

„Téměř každý, kdo žije s dítětem do 18 let, nakupuje na Mikuláše dárky a potraviny. Třiasedmdesát procent těch, kteří s dětmi nežijí, také dělá Mikulášské nákupy pro vnoučata nebo své starší děti,“ konstatoval Kunc.

Až tři čtvrtiny dětí navštíví Mikuláš

Mikuláš chodí více do domácností na malých městech a vesnicích, méně pak ve velkoměstech. Tradiční trio Mikuláš – anděl – čert navštíví podle průzkumu 79 procent rodin s dětmi.



Pouze dvě procenta Čechů se za čerta, Mikuláše nebo anděla převléká pravidelně, 58 procent Čechů to nikdy nezkoušelo, zbytek populace se převlékl pouze jednou nebo několikrát, nikoli však pravidelně.

Rodiny s dětmi navštěvují v převleku většinou kamarádi, jen menší část Čechů si Mikuláše objednává od neznámých lidí.

„Průzkum zjistil, že Mikuláš z 39 procent bývá kamarád a jen 15 procent Čechů si Mikuláše skutečně objedná a za službu mu zaplatí,“ dodal Kunc.

