Hlavní roli by měl dnes hrát Mikuláš, nikoliv čert, radí odborníci

Mikulášská tradice je hezká, ale zejména řádění čerta se v zájmu vašich potomků snažte udržet na uzdě. Právě proto je bezpečnější pozvat si známé nebo sousedy, kteří vaše děti a jejich reakce aspoň trochu znají a nedovedou je až k hysterickému pláči. U pekelníků objednaných na inzerát hrozí, že to můžou přehnat a místo výchovné lekce si dítě odnese traumatický zážitek. Citlivější děti mohou mít následně problémy se spánkem, soustředěním, ale i pomočováním nebo dokonce začít koktat.



Psychologové ovšem strašení dětí čertem nebo jinými nadpřirozenými bytosti nedoporučují z několika důvodů, zejména ale proto, že nejsou účinné. Chování vynucené tímto způsobem nebude dítěti vlastní a nebude k němu mít vnitřní motivaci ve chvíli, kdy ta vnější (tedy čert) zmizí.

Loni v Příbrami děsili děti i dospělé čerti s hrůznými maskami:

VIDEO: Příbram děsili čerti krampusové i ježibaba Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Vyhrožování tresty nebo únosem od rodičů navíc v dětech nahlodává jejich pocit bezpečí v rodině a může je dost vyděsit. V mladším věku nejsou schopny poznat nadsázku a únos do pekla je pro ně tedy opravdovým únosem někam, odkud už se nikdy nedostanou a neuvidí svou rodinu.



Za účinnější označují psychologové pozitivní motivaci chválou toho, co se dítěti povedlo. Mikulášské příležitosti zkuste proto raději využít ke zhodnocení chování, ale ne nutně k trestům a výhrůžkám.



„Důležitý je Mikuláš. Ten může bilancovat, může se zeptat dětí, ale také rodičů. Anděl je symbol dobra a čert je symbol zla. Zajistěte, ať jsou spíš jako kulisy v pozadí a hlavním partnerem ať je dětem Mikuláš,“ radí Štěpánka Štrougalová, matka čtyř dětí.



Miminka

Pro nejmenší děti doporučují odborníci čerta úplně vynechat. Miminka sice nerozumí až tak moc tomu, co se odehrává, ale vzezření i chování čerta si většina dětí vyloží jako špatné a děsivé, obzvlášť pokud jej doprovází pláč sourozence. Může je to vystresovat a narušit jim spánkový rytmus.



„Loni u nás byli na návštěvě příbuzní z Anglie s ročním synem zrovna kolem Mikuláše. Jeho rodiče mikulášskou tradici neznali a mě upřímně řečeno nenapadlo, že by mohli čerti takhle malé dítě děsit. Jenže při procházce na vánočních trzích jeden řádně upravený čert bafnul přímo do kočárku, až se chlapeček úplně šíleně rozplakal. Ten večer pak chudák vůbec nemohl usnout a několik dalších dnů byl rozhozený,“ popisuje Monika své loňské setkání s čertem bez zábran.



Pokud by si návštěvu kouzelné trojice přáli starší sourozenci, vezměte je za nimi mimo domov, nebo naopak miminko mezitím dejte na hlídání k babičce a dědovi.



Předškoláci

„Zejména od tří do čtyř let a pak mezi sedmi a osmi mají děti období strachu. Představivost jim pracuje na plné obrátky a světu kolem sebe příliš nerozumí, takže si ho zabydlují tajemnými bytostmi. Pokud jsou děti úzkostlivé, mívají noční děsy, nepříjemné sny a jsou lekavé, bylo by nejlepší čerta vynechat, Mikuláš zapůsobí i sám o sobě. Nadílky u vyrovnaných dětí, které se příliš nebojí, se může zúčastnit i čert, ale bez přílišného křiku, strašení či dokonce výprasku,“ uvedl pro OnaDnes.cz psycholog Radim Opatrný.



Návštěva nadpřirozených bytostí bude pro děti snesitelnější, pokud proběhne mimo domov a nenaruší jim tak pocit bezpečí, který v něm mají. Důležitý je i postoj rodičů - ti by měli své dítě před zlým čertem bránit a chránit, nikoliv jim ho dávat všanc s tím, že už je nejvyšší čas si ho odnést do pekla.



„Nikdy nezapomenu na ten strašný pocit, když mě moje smějící se máma dávala čertovi s tím, že jsem moc zlobivá a ať mě odnese. Strašně jsem se bála, máma i ségra se mi smály a já si myslela, že už mě nemají rády,“ popisuje Lenka trauma, které jí způsobil čert v kombinaci s přístupem její matky, který tehdy vnímala jako zradu. Za jejím tříletým a pětiletým synem proto zatím chodí jenom Mikuláš a anděl, čert zůstává za dveřmi a může pouze vydávat strašidelné zvuky. I to prý dětem bohatě stačí.



Školáci

Právě školáci mohou mít podle odborníků z mikulášských tradic největší radost a zážitky. Pere se v nich totiž ještě dětská naivita a víra v nadpřirozeno s racionálnějším uvažováním, takže dítě se bojí „příjemně“, není přímo vyděšené k smrti. Pomáhá jim to naučit se překonávat strach a učí je to odolnosti. S čertovským řáděním by se to ale nemělo přehánět ani v této věkové skupině a je třeba brát ohled na osobnost dítěte.



Mikulášskou tradici pak mezi devátým a desátým rokem děti často prokouknou a následně se s velkým potěšením podílí na jejím šíření u mladších sourozenců a spolužáků.